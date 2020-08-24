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Spor Voleybol: 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası
Spor

Voleybol: 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası

Hırvatistan: 0 - Türkiye: 3

Yeniakit Publisher
2020-08-24 20:34:02 -
Voleybol: 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası

ANKARA (AA) - Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti.

Milli takım, Bosna Hersek ve Hırvatistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada ikinci gruptaki ikinci maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.

Hırvatistan'ın Osijek kentindeki Nastavno-Sportska Dvorana Gradski Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı genç milliler 25-15, 25-22 ve 25-19'luk setlerle 3-0 kazandı.

İlk maçında Bulgaristan'ı da aynı skorla mağlup eden ve grubunda lider konumda bulunan Türkiye, şampiyonadaki üçüncü maçını 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa ile yapacak.

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