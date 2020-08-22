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Spor Voleybol: 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası
Spor

Voleybol: 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası

Türkiye: 3 - Bulgaristan: 0

Yeniakit Publisher
2020-08-22 23:37:33 -
Voleybol: 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası

İSTANBUL (AA) - Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

Milli takım, Bosna Hersek ve Hırvatistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada ikinci gruptaki ilk maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.

Hırvatistan'ın Osijek kentinde oynanan müsabakayı genç milliler 25-22, 25-17 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kazandı.

Türkiye, şampiyonadaki ikinci maçını 24 Ağustos Pazartesi günü Hırvatistan ile yapacak.

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