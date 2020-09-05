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Spor Voleybol: 18 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası
Spor

Voleybol: 18 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası

- İtalya: 3 - Türkiye: 2

Yeniakit Publisher
2020-09-05 23:34:30 -
Voleybol: 18 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası

İSTANBUL (AA) - 18 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında İtalya'ya 3-2 mağlup oldu.

Milli takım, İtalya'da düzenlenen şampiyonada 1. Grup'taki ilk maçında ev sahibi takım ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlılar, ilk 2 sette rakibine 30-28 ve 25-16 üstünlük kurarak 2-0 öne geçti. Kalan setleri 25-14, 25-16 ve 15-7 kazanan İtalya, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Türkiye, şampiyonadaki ikinci maçında 7 Eylül Pazartesi günü Bulgaristan ile karşılaşacak.

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