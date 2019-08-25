Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Balkan Şampiyonası
- Türkiye, finalde Romanya'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu25 Ağustos 2019 Pazar 14:23
ANKARA (AA) - 17 Yaş Altı Milli Kız Voleybol Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda yenilgisiz şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip, Lukavac kentindeki organizasyonun finalinde Romanya ile karşılaştı.
Rakibini 25-22, 25-21 ve 25-22’lik setlerle 3-0 mağlup eden genç milliler, namağlup Balkan şampiyonu oldu.
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