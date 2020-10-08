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Spor Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası
Spor

Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

Rusya: 3 - İtalya: 0 - Rusya finalde Türkiye'nin rakibi oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-08 22:13:34 -
Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

İSTANBUL (AA) - 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Rusya, İtalya'yı 3-0 yenerek finalde Türkiye'nin rakibi oldu.

Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde Rusya ile İtalya karşılaştı.

SC Verde Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı 25-17, 25-22 ve 25-16'lık setlerle 3-0 kazanan Rusya, finale yükseldi.

Türkiye ile Rusya yarın TSİ 21.00'de başlayacak final maçında Avrupa şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek. Yarı final maçlarının kaybedenleri İtalya ve Sırbistan ise üçüncülük maçı oynayacak.


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