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Spor Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası
Spor

Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

Türkiye: 3 - Sırbistan: 1 - Ay-yıldızlı ekip, namağlup olarak finale yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-10-08 20:24:45 -
Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

İSTANBUL (AA) - 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Sırbistan'ı 3-1 yenerek finale yükseldi.

Ay-yıldızlı ekip, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde Sırbistan ile karşılaştı.

SC Verde Spor Salonu'nda oynanan müsabakada milli takım, 18-25, 25-21, 26-24 ve 25-20'lik setlerle rakibini 3-1 mağlup etti.

1. Grup'taki tüm maçlarını kazanarak yarı finale çıkan milliler, Sırbistan'ı da eleyerek namağlup finale çıktı.

Türkiye, yarın TSİ 20.00'de Rusya ile İtalya arasındaki yarı final maçının kazananı ile şampiyonluk maçına çıkacak. Sırbistan ise aynı karşılaşmanın kaybedeni ile üçüncülük maçı oynayacak.


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