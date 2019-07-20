Voleybol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası
- Slovenya'yı 3-1 yenen Türkiye, adını finale yazdırdı20 Temmuz 2019 Cumartesi 21:40
İSTANBUL (AA) - Türkiye 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Slovenya'yı 3-1 yenerek finale yükseldi.
İtalya ve Hırvatistan'ın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda mücadele eden milliler, yarı finalde Slovenya ile karşılaştı.
İtalya'nın Trieste kentinde bulunan Pala Chiarbola'da oynanan mücadelede rakibini 3-1 (22-25, 25-18, 25-17, 25-8) mağlup eden milliler, adını finale yazdırdı.
Ay-yıldızlılar, yarın Rusya-İtalya eşleşmesinin galibiyle TSİ 21.00'de finalde karşılaşacak.
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