Voleybol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası
- Belçika'yı 3-0 yenen Türkiye, şampiyonada 4'te 4 yaptı17 Temmuz 2019 Çarşamba 20:10
İSTANBUL (AA) - Türkiye 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Belçika'yı 3-0 yendi.
İtalya ve Hırvatistan'ın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda mücadele eden milliler, gruptaki 4. maçında Belçika ile karşılaştı.
İtalya'nın Trieste kentindeki Pala Chiarbola'da oynanan maçta rakibini 25-18, 25-10 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup eden Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda 4'te 4 yaptı.
Ay-yıldızlı ekip, daha önce Sırbistan, Romanya ve Hollanda'yı 3-0 yenmişti.
Grubunda puanını 12'ye yükselterek namağlup liderliğini sürdüren milli takım, şampiyonadaki beşinci ve son maçını yarın TSİ 20.30'da ev sahibi İtalya ile yapacak.
YORUM YAZ