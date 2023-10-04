Vojvodina, Tadic’i istiyor, Zbiljic açıkladı!

Sezona mükemmel bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic'te flaş bir gelişme yaşandı. Sırbıstan'ın Voyvodina kulübü başkanı Dragoljub Zbiljic, 2025-26 sezonunda şampiyonluk için oynayacaklarını duyurdu ve eski oyuncuları Dusan Tadic'i takıma kazandırmak istediklerini açıkladı.

“Bazı eski oyuncularımızla görüşme halindeyiz.”

Zbiljic, "Bazı eski oyuncularla sürekli görüşme halindeyiz. İki ya da üç eski oyuncuyu geri getirmek isterim. En büyük dileğim Dušan Tadic'in kariyerini Voyvodina'da bitirmesi" dedi.