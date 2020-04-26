Vodafone’dan evde telefon onarım hizmeti
Vodafone,Covid-19’a karşı alınan tedbirler kapsamında müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak yeni bir hizmet sunmaya başladı.
Şirketin “Gülümseten Çözümler” platformuna eklenen yeni “Dijital Destek Evde” çözümüyle, koronavirüs salgınından korunmak için evlerinde kalan müşterilerin ayağına gidilerek, arızalı telefonun evden alınması ve tamir edilerek tekrar eve bırakılması, tamir süresince yedek telefon temini, ultraviyole ışınla telefon temizleme hizmetleri sunuluyor.
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Müşterilerimize ister akıllı telefon alırken, isterse kurulumda ya da satış sonrasında olsun, her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Bu kapsamda ‘Gülümseten Çözümler’ platformumuza eklediğimiz ‘Dijital Destek Evde’ çözümüyle, telefon onarımı hizmetini müşterilerimizin ayağına götürüyoruz” dedi.