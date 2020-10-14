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Ekonomi Vodafone’dan ‘E-atık’ta “ortak çözüm” çağrısı
Ekonomi

Vodafone’dan ‘E-atık’ta “ortak çözüm” çağrısı

Vodafone, Uluslararası Elektronik Atık Günü’nde, 18-30 yaş arasındaki gençlere e-atık sorunu için kapsayıcı, sistematik ve döngüsel çözüm üretme çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 09:20:00 -
Vodafone’dan ‘E-atık’ta “ortak çözüm” çağrısı

Uluslararası Elektronik Atık Günü’nde, tüm Türkiye’den 18-30 yaş arasındaki üniversite veya yüksek lisans öğrencilerini, yeni mezunları ve genç profesyonelleri “ReWorld açık inovasyon programı”na katılmaya davet eden Vodafone, e-atık sorunu için kapsayıcı, sistematik ve döngüsel çözüm üretme çağrısı yaptı. Programa Vodafone ve imeceLAB web sitelerinden 18 Ekim’e kadar başvurulabiliyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, eatıkların doğru yönetilmediğinde hem çevreye hem de insan sağlığına büyük zarar verdiğini belirtti. E-atık yönetiminde tekil çözümlerden ziyade kapsayıcı ve sistemik çözümlerin tasarlanması, bunların hayata geçirilmesi ve bu yolla olumlu etkinin artırılması gerektiğini belirten Süel,”Gençlerin katılımıyla oluşacak kolektif etkiye ve birlikte çözüm aramanın gücüne inanıyoruz. Uluslararası Elektronik Atık Günü’nde çevresel ve sosyal meselelere duyarlı gençleri sürecimize başvurmaya davet ediyoruz” dedi.

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