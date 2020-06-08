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Ekonomi

Vodafone’dan çevresel sürdürülebilirliğe anlamlı destek

Vodafone, e-atık sorununa çözüm sağlamak amacıyla Açık İnovasyon Platformu kuruyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 12:37:00 -
Vodafone’dan çevresel sürdürülebilirliğe anlamlı destek

Platformda, üniversite öğrencilerine, yeni mezunlara, genç girişimcilere ve girişimci adaylarına açık çağrı yapılarak katılımcılardan “e-atık meselesine nasıl kapsayıcı, sistematik ve döngüsel çözümler üretiriz?” sorusuna yönelik yenilikçi, teknolojik ve sürdürülebilir çözüm önerileri geliştirmeleri istenecek. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, “e-atık konusunda radikal bir iş birliğine ihtiyaç var. Açık İnovasyon Platformu ile farklı bakış açılarını harmanlayıp sistemsel bir dönüşümün öncüsü olmayı hedefliyoruz” dedi. Süel, “Dünyada en hızlı artış gösteren atık kollarından biri olan e-atıklar, doğru yönetilmediğinde hem çevreye hem de insan sağlığına büyük zarar veriyor” açıklamasında bulundu. Süel, e-atıkların uygun yöntemlerle geri dönüştürülürse dünya çapında yılda 62,5 milyar doların üzerinde bir ekonomik fırsat oluşturulabileceğini ifade etti.

 

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