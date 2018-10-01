Vodafone’da plastiksiz hayat başladı

Vodafone Türkiye’nin yaklaşık 3 bin çalışanı plastik bardak yerine kağıt bardak, plastik şişe yerine cam şişe, naylon poşet yerine yeniden kullanılan ambalaj gibi doğa dostu ve geri dönüşümlü ürünler kullanacak. #yeşilisevenkırmızı hareketi ile şirket yemekhanesinde porselen, cam gibi doğa dostu ve geri dönüşümlü ürünler tercih edilecek. Toplantı ve organizasyonlarda da plastik kullanımına son verilmesi hedefleniyor. Uygulamaya önümüzdeki dönemde Vodafone’un Türkiye genelindeki diğer binalarında da aşamalı olarak geçilecek.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, “Yeni uygulamamızla, plastiğin doğaya verdiği zararı en aza indirmeyi ve çalışanlarımızın doğa dostu ürünleri kullanmasını teşvik etmeyi hedefliyoruz” dedi.