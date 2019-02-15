Vodafone TV’den heyecan verici 3 yeni içerik

Dünyanın en başarılı sosyal medya hesaplarından ‘People Are Awesome’, ‘The Pet Collective’ ve ‘Fail Army’, lineer yayınlarıyla Türkiye’de ilk kez ve sadece Vodafone TV’de ekrana geleceği açıklandı.

Vodafone’un TV servisi Vodafone TV, yenilikçi içerikleriyle kullanıcılarına en iyi dijital deneyimi yaşatmaya devam ediyor. Dünyanın en başarılı sosyal medya hesaplarından ‘People Are Awesome’, ‘The Pet Collective’ ve ‘Fail Army’, lineer yayınlarıyla Türkiye’de ilk kez ve sadece Vodafone TV’de ekrana geleceği açıklandı. Ayrıca; Vodafone TV Full Paket kullanıcıları, tüm dünyanın merakla takip ettiği bu üç kanalı internetlerinden yemeden seyredebilecek.

Günümüzde internet kullanımının artmasıyla video ve TV izleme alışkanlığının da dijitale kaydığını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: "Vodafone TV servisimizle Türkiye’nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunuyoruz. Bu kapsamda, tüm dünyanın merakla takip ettiği ‘People Are Awesome’, ‘The Pet Collective’ ve ‘Fail Army’ sosyal medya hesapları lineer yayınlarıyla Türkiye’de ilk kez ve sadece Vodafone TV’de olacak. İzleyicilerimize, sıradışı işler yapan insanların hikâyelerinden sevimli hayvan dostlarımızın en komik videolarına kadar çeşitlenen renkli bir içerik yelpazesi sunacağız. Vodafone olarak, geleceğin heyecan verici dünyasına müşterilerimizle birlikte hazırlanırken onlara yenilikçi ve zenginleştirilmiş içerik servisleri sunmaya devam edeceğiz".

3 kanalda 3 ayrı heyecan

Vodafone TV 91’inci Kanal’da yayınlanacak olan ve YouTube’da 3 milyon abonesi bulunan ‘People Are Awesome’, sıradışı işler yapan sıradan insanların şaşırtıcı hikâyelerinin anlatıldığı orijinal videolardan ve derlemelerden oluşuyor. Kanalda, yarasa adam atlayışından kano sporuna, basketbol smaçlarından frizbiye, macera ve aksiyon sporlarının hemen her dalına yer veriliyor.

Vodafone TV 92’inci Kanal’da yayınlanacak olan ve YouTube’da 1,4 milyon abonesi bulunan ‘The Pet Collective’, online dünyadaki en popüler kliplere, en eğlenceli ve esprili videolara ve en komik hayvan videolarına evsahipliği yapıyor.

Vodafone TV 93’üncü Kanal’da yayınlanacak olan ve YouTube’da 14 milyon abonesi bulunan ‘Fail Army’ ise ‘her başarının ardında bir başarısızlık vardır’ ilkesinden yola çıkarak başarmak için ellerinden geleni yapan, başarısız olduklarında dahi gülümseyebilen ve kendileriyle dalga geçebilen insanların hikâyesini anlatıyor.