0553 313 94 23

Vodafone TV’den heyecan verici 3 yeni içerik

Dünyanın en başarılı sosyal medya hesaplarından ‘People Are Awesome’, ‘The Pet Collective’ ve ‘Fail Army’, lineer yayınlarıyla Türkiye’de ilk kez ve sadece Vodafone TV’de ekrana geleceği açıklandı.

15 Şubat 2019 Cuma 12:22
Vodafone TV’den heyecan verici 3 yeni içerik

Dünyanın en başarılı sosyal medya hesaplarından ‘People Are Awesome’, ‘The Pet Collective’ ve ‘Fail Army’, lineer yayınlarıyla Türkiye’de ilk kez ve sadece Vodafone TV’de ekrana geleceği açıklandı.



Vodafone’un TV servisi Vodafone TV, yenilikçi içerikleriyle kullanıcılarına en iyi dijital deneyimi yaşatmaya devam ediyor. Dünyanın en başarılı sosyal medya hesaplarından ‘People Are Awesome’, ‘The Pet Collective’ ve ‘Fail Army’, lineer yayınlarıyla Türkiye’de ilk kez ve sadece Vodafone TV’de ekrana geleceği açıklandı. Ayrıca; Vodafone TV Full Paket kullanıcıları, tüm dünyanın merakla takip ettiği bu üç kanalı internetlerinden yemeden seyredebilecek.



Günümüzde internet kullanımının artmasıyla video ve TV izleme alışkanlığının da dijitale kaydığını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: "Vodafone TV servisimizle Türkiye’nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunuyoruz. Bu kapsamda, tüm dünyanın merakla takip ettiği ‘People Are Awesome’, ‘The Pet Collective’ ve ‘Fail Army’ sosyal medya hesapları lineer yayınlarıyla Türkiye’de ilk kez ve sadece Vodafone TV’de olacak. İzleyicilerimize, sıradışı işler yapan insanların hikâyelerinden sevimli hayvan dostlarımızın en komik videolarına kadar çeşitlenen renkli bir içerik yelpazesi sunacağız. Vodafone olarak, geleceğin heyecan verici dünyasına müşterilerimizle birlikte hazırlanırken onlara yenilikçi ve zenginleştirilmiş içerik servisleri sunmaya devam edeceğiz".



3 kanalda 3 ayrı heyecan


Vodafone TV 91’inci Kanal’da yayınlanacak olan ve YouTube’da 3 milyon abonesi bulunan ‘People Are Awesome’, sıradışı işler yapan sıradan insanların şaşırtıcı hikâyelerinin anlatıldığı orijinal videolardan ve derlemelerden oluşuyor. Kanalda, yarasa adam atlayışından kano sporuna, basketbol smaçlarından frizbiye, macera ve aksiyon sporlarının hemen her dalına yer veriliyor.


Vodafone TV 92’inci Kanal’da yayınlanacak olan ve YouTube’da 1,4 milyon abonesi bulunan ‘The Pet Collective’, online dünyadaki en popüler kliplere, en eğlenceli ve esprili videolara ve en komik hayvan videolarına evsahipliği yapıyor.


Vodafone TV 93’üncü Kanal’da yayınlanacak olan ve YouTube’da 14 milyon abonesi bulunan ‘Fail Army’ ise ‘her başarının ardında bir başarısızlık vardır’ ilkesinden yola çıkarak başarmak için ellerinden geleni yapan, başarısız olduklarında dahi gülümseyebilen ve kendileriyle dalga geçebilen insanların hikâyesini anlatıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 12:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İspanya erken seçime gidiyor
    1. İspanya erken seçime gidiyor
    2. Sorumlular adalet önünde
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa’da
    4. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil..
    5. Evlilikte büyük tehlike: Müdahaleci..
    6. Binali Yıldırım: "İstanbul 4.0..
    7. Ümraniye Belediye Başkan adayı..
    8. DTO Başkanı Erbaş ve 10 şüpheli..
    9. Piyasalarda gün ortası
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa’ya..
    11. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı..
    12. Başkan adayından Kayahan şarkısı
    13. Vali Su: “Genç girişimcilere yol..
    14. Cezaevi ziyaretinde esrarla yakalandı
    15. Myanmar'da Müslüman avukatın..
    16. Iraklı mülteci kazada yaralandı
    17. Kosova’da grev hava trafiğini durdurdu
    18. Başkan Yiğit’e sevgi seli
    19. Suç makineleri polisten kaçamadı
    20. İspanya Başbakanı’ndan erken seçim..
    21. Hastane servis minibüsü ile otomobil..
    22. Borsa günün ilk yarısında geriledi
    23. Şişli Belediyesi'nde yangın
    24. Türkiye'nin 2023 balık ihracatı hedefi..
    25. İçmeler Tesisi “Müşteri Memnuniyeti”..
    26. Çocuk istismarcısı sapığa 42 yıl hapis..
    27. Mike Pence’in AB’yi suçlayan..
    28. Başkan Yaman, Bölge Müdürü Çolak’la..
    29. Aydın'daki hazine arazilerinde..
    30. Sevgi Yolu’nda keman eşliğinde..
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi