Vodafone TV uygulaması, LG Smart TV’lere eklendi

Vodafone’un TV servisi Vodafone TV,müşteriye erişim kanallarını yeni işbirlikleriyle genişletmeye devam ediyor. Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden LG Electronics ile işbirliği yapan Vodafone TV,artık LG akıllı televizyonlardan da izlenebilecek.WebOS 4.0 ve üzeri işletim sistemine sahip 2018 ve 2019 model LG Smart TV’lere eklenen Vodafone TV uygulaması, geçerli modellerde LG Uygulama Mağazası üzerinden indirilebilecek. LG’nin kullanıcı dostu Smart TV arayüzü webOS, hareket sensörlü “Sihirli Kumanda”sı ve Türkçe destekli akıllı ses algılama fonksiyonu ile Vodafone TV’ye erişim kolay ve eğlenceli hale gelecek.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Vodafone TV servisimizle Türkiye’nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunmaya devam ediyoruz. Müşteriye erişim kanallarımızı sürekli genişletiyoruz. Bu kapsamda, dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından LG Electronics ile işbirliği yaptık. Vodafone TV uygulamamızı 2018 ve 2019 model LG Smart TV’lere ekledik. Bundan böyle LG Smart TV sahipleri Vodafone TV’nin zengin içeriğinden kolayca faydalanabilecek. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz.”

LG Electronics Türkiye TV Ürün Müdürü Gyu Rae Cho ise şöyle konuştu:

“Vodafone gibi değerli bir marka ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Vodafone TV’nin zengin içeriği ile LG Smart TV’lerin kusursuz görüntü ve ses kalitesi, tüketicilere sunduğu teknik avantajlar, izleyicilere mükemmel eğlence ortamı sağlayacak, evlerde tam bir sinema havası yaratacak.”

Her zevke uygun içerik Vodafone TV’de

Vodafone TV, kullanıcılarına, 24 saate kadar geri alma özelliği ile 80’i aşkın TV kanalını veçoğunluğu film ve çizgi filmden oluşan 4 binin üzerinde seç-izle içeriği akıllı telefonlarından, tabletlerinden, web’den ve Smart TV üzerinden izleme imkânı sunuyor. Vodafone TV kullanıcıları, ulusal kanallara ek olarak FOX Life, FX, FOX Crime, National Geographic, National Geographic Wild, Viasat Explore ve Viasat History kanallarının en popüler dizi ve belgesellerini de izleyebiliyor. Vodafone TV’de ayrıca, sporseverler için S Sport kanalları kapsamında İngiltere Premier Ligi, Bundesliga, NBA ve Formula 1 gibi birçok canlı spor yayını bulunuyor. Vodafone TV, sinemalarda gösterildikten sonra platforma eklenen filmlerin yanı sıra “Kafa Doktoru” ve “Eski Zamanlar” gibi Vodafone TV’ye özel yapımlarla da izleyicilerine keyifli içerikler sunuyor.Google Play ve App Store online mağazalarından daerişilebilen Vodafone TV uygulaması, bugüne kadar 2,5 milyon kez indirildi.