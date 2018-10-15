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Vodafone Türkiye’yi gururlandıran ödül

Vodafone Türkiye, Kristal Elma ödüllerinde birinci seçildi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 14:39
Vodafone Türkiye’yi gururlandıran ödül

Reklam dünyasının faaliyetlerinin ödüllendirilmenin adresi olan Kristal Elma’da bu yıl 115 kategoride 126 Kristal Elma sahiplerini buldu. 30 yıldır fikir fırtınası yapanlara cesaret veren reklam verenler listesinde bu yıl Vodafone Türkiye birinci seçildi. Vodafone Türkiye, son 12 yılda fikirlerin yeşermesine sağladığı katkıdan dolayı ödüle layık görüldü.

Yatırımlara aralıksız devam

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: “Vodafone Türkiye olarak, faaliyetlerimizin merkezine müşterilerimizi yerleştirerek müşteri odaklı büyümemizi sürdürüyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerde en iyi deneyimi yaşatmak amacıyla teknolojik ve organizasyonel yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Ürün ve servislerimiz konusunda müşterilerimizle açık ve şeffaf bir iletişim içinde olmaya özen gösteriyoruz. Her zaman en yeni iletişim mecralarını kullanarak müşterilerimize ulaşmayı ilke ediniyoruz. Samimi olma hedefiyle gerçekleştirdiğimiz bu iletişim çalışmaları sonucu böyle bir listede en üstte yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Vodafone Türkiye olarak, önümüzdeki yıllarda da kreatif ajanslarımızla başarılı kampanyalara imza atmayı sürdüreceğiz.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 14:39
  1. Kristal Elma
  2. Vodafone Türkiye
  3. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy

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