Vodafone, ramazan ayına özel ek paket imkanı sunuyor

İSTANBUL (AA) - Vodafone'un faturalı ve faturasız tüm müşterileri, ramazan boyunca 15 GB'lık ek mobil internet paketine 29 TL'ye sahip olabilecek.



Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, müşterilerine maksimum internet keyfi yaşatacak kampanyalar geliştirmeye devam ediyor.

Bu çerçevede, Vodafone, ramazan boyunca faturalı ve faturasız tüm müşterilerine 15 GB mobil interneti 29 TL'ye sunacak.

Vodafone'a yeni gelen müşterilerin de yararlanabileceği kampanya kapsamında sunulan teklif, mevcut tarifenin üzerine 30 günlük ek paket olarak satın alınacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, müşterilerinin ramazan sevincini artırmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, müşterilerimizin kesintisiz internet ihtiyaçlarına yönelik kazandıran teklifler geliştirmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda, bu ramazanda da kesintisiz internet deneyimi yaşamak ve bol bol paylaşımda bulunmak isteyen müşterilerimiz için yeni bir kampanya geliştirdik.

Ramazan Paketimiz ile faturalı ve faturasız tüm müşterilerimize 15 GB mobil interneti sadece 29 TL'ye sunuyoruz. Ramazan Paketimiz ile müşterilerimiz içinde bulunduğumuz salgın döneminde sevdikleriyle yan yana olamasalar da birlikte kalabilecekler. Vodafone olarak, müşterilerimizi geleceğin heyecan verici dünyasına hazırlayacak ayrıcalıklı ürün ve servisler sunmaya devam edeceğiz."



Verilen bilgiye göre, Vodafone'un Ramazan Paketi'nden yararlanmak için "Vodafone Yanımda" mobil uygulaması ya da vodafone.com.tr adresi kullanılabiliyor.



