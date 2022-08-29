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Spor Vodafone Park'ta sürpriz isim!
Spor

Vodafone Park'ta sürpriz isim!

Galatasaray Eski Teknik Direktörü Domenec Torrent, Beşiktaş-DG Sivasspor karşılaşmasını izlemek için Vodafone Park’a geldi.

Yeniakit Publisher
2022-08-29 22:27:00 -
Vodafone Park'ta sürpriz isim!

Galatasaray Eski Teknik Direktörü Domenec Torrent, Beşiktaş-DG Sivasspor karşılaşmasını izlemek için Vodafone Park’a geldi.

Galatasaray ile yolları bu sezon başında ayrılan İspanyol teknik adam Domenec Torrent, Beşiktaş-DG Sivasspor karşılaşmasını izlemek üzere Vodafone Park’a geldi. Geçtiğimiz günlerde eski kulübü Galatasaray’ı, imaj haklarının zarar gördüğü gerekçesiyle FIFA’ya şikayet eden Torrent, siyah-beyazlı ekibin Sivasspor mücadelesini tribünden takip ederken, kendisinin fotoğrafını çekmek isteyen basın mensuplarına da poz verdi. Galatasaray’ın başında 158 gün kalan ve 2’si Avrupa Ligi olmak üzere sarı-kırmızılı ekiple 20 maça çıkan 60 yaşındaki teknik adam, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet almıştı.


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