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Spor

Vodafone Park'ta bir rekor!

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş'ın serüveni 2-1’lik yenilgiyle başlarken. Dortmund’un orta saha oyuncusu Belligham ise tarihe geçerek İstanbul’dan ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 17:35:00 -
Vodafone Park'ta bir rekor!

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş'ın serüveni 2-1’lik yenilgiyle başlarken. Dortmund’un orta saha oyuncusu Belligham ise tarihe geçerek İstanbul’dan ayrıldı.

OPTA verilerine göre Bellingham, siyah-beyazlılar karşısında kaydettiği golle Kylian Mbappe’yi (18 yaş 85 gün) geride bıraktı ve Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste iki maçta gol atan en genç oyuncu oldu (18 yaş 78 gün).

Bellingham, bir önceki golünü ise geçtiğimiz sezonda Manchester City ile oynanan çeyrek final maçında atmıştı.

Birmingham altyapısında yetişen 2003 doğumlu Bellingham, 2020 yazında 23 milyon euro’ya Borussia Dortmund’a transfer olmuştu.

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