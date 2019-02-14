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Vodafone, hibrit bulut teknolojisi "VMware Cloud on AWS"i müşterilere sunuyor

Vodafone, kurumsal müşteriler için "hibrit bulut" çözümü VMware Cloud on AWS'i Türkiye’de ilk kez pazara sunuyor.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:38
Vodafone, hibrit bulut teknolojisi "VMware Cloud on AWS"i müşterilere sunuyor

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, VMware Cloud on AWS, özel bulut teknolojisi şirketi VMware ve Amazon Web Services (AWS) tarafından geliştirildi.

Söz konusu hizmet, kurumların yerleşik VMware ortamlarını kolayca AWS buluta taşımalarını ve büyütmelerini sağlayan ölçeklenebilir, güvenli ve yenilikçi bir hizmet sunuyor.

Hizmet, Vodafone veri merkezlerindeki özel sanal sunucular ile birlikte çalışacak ve kullanıcılara hibrit bulut çözümü sunacak. Vodafone müşterileri böylece, VMware sanallaştırma teknolojisi kullanılan Vodafone veri merkezlerinde bulunan dedike sanal sunucu altyapısındaki sunucularına ek olarak, Londra ve Frankfurt gibi AWS bölgelerindeki AWS veri merkezlerinde bulunan VMware tabanlı sanal sunucularını alıp bunların yönetim hizmetini de Vodafone'dan temin edebilecek.

Hibrit bulut teknolojisi esnek bir yapı ve güvenli bir hizmet sunuyor, şirketler için veri yönetimini ve güvenliğini kolaylaştırıyor ve onların AWS buluttan ve hizmetlerinden faydalanmak için iş kapasitelerini artırmalarına olanak sağlıyor.

 

- "Çözümümüz her ölçekten şirketin hayatını kolaylaştıracak"

 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, VMware ve AWS gibi sanallaştırma ve bulut teknolojilerinde öncü iki markayla çalışmanın müşterilerine dijitalleşme yolculuklarında yeni çözümler ve kolaylıklar sunacağını bildirdi.

Kurumsal müşterilerine komple iletişim hizmetleri sunma stratejileri doğrultusunda 2013 yılında kurdukları Vodafone Türkiye Bulut Teknolojileri Üssü'nün teknoloji yatırımlarının önemli bir halkasını oluşturduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Dünyanın en ileri teknolojileriyle donattığımız bu merkezde, kurumların rekabet gücünü artıracak yeni nesil bilgi işlem ve iletişim hizmetleri sunuyoruz. Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden olarak konumlandırdığımız 9 bin metrekarelik merkezimiz, yalnızca ülkemizde değil, uluslararası düzeyde tüm Vodafone kurumsal abonelerine hizmet sunmak hedefiyle faaliyet gösteriyor. Burada müşterilerimize sunduğumuz çözümlere ek olarak, bu çözümü özel bulut teknolojisinin lider şirketi VMware ve AWS’den sunuyor olmamız da işletmelerimiz için birçok avantajı beraberinde getiriyor."

 

- "Hibrit teknolojisi coğrafi yedeklilik sayesinde veri güvenliği sağlıyor"

 

Meltem Bakiler Şahin, firmalara iş ihtiyaçlarına göre ihtiyaç duydukları iş yüklerini, çoklu sunuculardan daha dinamik bir şekilde dağıtarak daha esnek bir çalışma imkanı sağlayan hibrit teknolojisinin; güvenliği geliştirilmiş bir sistem sağladığını, iş sürekliliği ve doğal afetlere karşı önlem sunduğunu bildirdi.

Teknolojinin iş yoğunluğuna göre ihtiyaç duyulan sunucu alanı kapasitesini çok daha uygun maliyetlerle genişlettiğine dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda örneğin, müşterilerimiz VMware tabanlı sanal sunucularını Türkiye’de barındırma seçeneğine sahip olurken, aynı zamanda üzerinde geliştirme yapılan VMware tabanlı sunucularını AWS üzerinde çalıştırabilecek ve yazılımcıların işlerini daha verimli gerçekleştirmesini ve daha yenilikçi hizmetlere erişmesini sağlayabilecek. Diğer yandan, Vodafone’da bulunan VMware NSX teknoloji sayesinde Türkiye’deki sunucular ile AWS’teki sunucular aynı network dahilinde çalışacak ve iki farklı veri merkezi de kullanılsa iş yükleri elverişli bir biçimde yönetilebilecek. Ya da bu hibrit çözüm sayesinde AWS veri merkezleri, felaket kurtarma merkezlerine kolaylık sağlamak için kullanılabilecek ve coğrafi yedeklilik sağlanabilecek. Vodafone olarak Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonumuzla önümüzdeki dönemde de işletmelerimizin rekabetçiliğini artırmaya ve bu hedefle dünyanın önde gelen şirketleriyle çalışmaya devam edeceğiz.”



 

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:38
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