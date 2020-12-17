Vodafone Grubu, çevre çalışmalarıyla tam not aldı

İSTANBUL (AA) - Vodafone Grubu, iklim değişikliğiyle mücadele için yaptığı çalışmalarla çevreci ve global kuruluş Karbon Saydamlık Projesi'nden (Carbon Disclosure Project-CDP) tam not aldı.

Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Vodafone Grubu, iklim değişikliğiyle mücadelede gezegendeki uygulamaları ve şeffaflığıyla, kar amacı gütmeyen çevreci ve global kuruluş Karbon Saydamlık Projesi'nin prestijli "A Listesi"nde yer aldı.

Vodafone Grubu'nun bu başarısına Vodafone Türkiye de çevre çalışmalarıyla katkıda bulundu.

Vodafone, CDP'nin 2020 iklim değişikliği anketi aracılığıyla bildirilen verilere göre, emisyonları düşürme, iklim değişikliği risklerini azaltma ve düşük karbon ekonomisini geliştirme yönündeki uygulamalarıyla bu başarıyı kazandı.

Skor almaya hak kazanan 5 bin 800'den fazla şirket arasında Vodafone, yüksek performanslı az sayıdaki şirketten biri oldu. Vodafone, iklim değişikliğine yönelik ispatlanabilir önemli uygulamaları aracılığıyla kurumsal çevrecilik tutkusuna, uygulamalara ve şeffaflığa dünya çapında liderlik ediyor.





- "9 bin 600'den fazla şirketten yanıt alındı"





Verilen bilgiye göre, CDP'nin her yıl gerçekleştirdiği çevresel etkileri açıklama ve skorlama süreci, kurumsal çevreci şeffaflığın altın standardı olarak geniş çapta kabul görüyor.

2020'de 106 trilyon doların üzerinde varlığa sahip 515'in üzerinde yatırımcı ile 4 trilyon dolar tutarında satın alma yapan 150'den fazla alıcı, şirketlerin çevresel etkiler, riskler ve fırsatlar hakkındaki verilerini CDP'nin platformu aracılığıyla açıklamasını talep etti. Şimdiye kadarki en yüksek sayı olarak 9 bin 600'den fazla şirketten yanıt alındı.

CDP, şirketleri değerlendirmek için ayrıntılı ve bağımsız bir metodoloji kullanıyor.

Açıklanan verilerin kapsamı, çevresel risklerin bilinci ve yönetimi, iddialı ve anlamlı hedefler belirlemek gibi çevresel konularda liderlikle ilişkilendirilen en iyi uygulamaların gösterilmesi alanlarında şirketlere A'dan D'ye bir skor veriliyor.

Açıklama yapmayan veya yetersiz bilgi sunanlar, F skoruyla değerlendiriliyor. Vodafone'un CDP'nin "A Listesi"ne dahil edildiğinin duyurulması, Vodafone'un sosyoekonomik ilerlemeyi artıran, herkesi kucaklayan ve gezegene zarar vermeyen bir dijital toplum oluşturma hedefinin altını çiziyor.





- Küresel karbon emisyonunu 2040'a kadar "net sıfır" a düşürecek





Kasım 2020'de Vodafone, şirketin toplam küresel karbon emisyonunu 2040'a kadar "net sıfır"a düşürmeyi taahhüt etti ve Paris Anlaşması'nın en iddialı hedefi olan ısınmayı 1,5° C'de tutmak için gereken azaltımlara paralel olarak, 2030 karbon azaltma hedeflerinin Bilime Dayalı Hedefler girişimi tarafından onaylandığını doğruladı.

2030'a kadar Vodafone, kendi faaliyetlerinden ve satın alıp kullandığı enerjiden kaynaklanan tüm karbon emisyonlarını ortadan kaldıracak.

Vodafone ayrıca, 2030 yılına kadar ortak girişimler, tüm tedarik zinciri satın alımları, sattığı ürünlerin kullanımı ve iş seyahatlerinin dahil olduğu Kapsam 3 kaynaklarından gelen karbon emisyonlarını yarı yarıya azaltacağını taahhüt etti.

Vodafone, 2040'a kadar Kapsam 3 emisyonlarını tamamen ortadan kaldırmış olacak ve bu adım, Vodafone'un 2050'de tam karbon ayak izinde "net sıfır"a ulaşma hedefini 10 yıl erkene çekecek.





- Döngüsel ekonomiye destek





Vodafone, 2019 yılında tüm elektriği yenilenebilir kaynaklardan temin etmeyi, 2025 yılına kadar çevresel ayak izini yarıya indirmeyi ve şebeke atıklarının yüzde 100'ünü yeniden kullanmayı, yeniden satmayı veya geri dönüştürmeyi taahhüt ederek daha döngüsel bir ekonomiye geçişi destekledi.

En geç Temmuz 2021'e kadar, Vodafone'un Avrupa şebekeleri yüzde 100 yenilenebilir elektrikle çalışacak. Yalnızca rüzgar, güneş veya su kaynaklarından gelen enerjiyi kullanarak sürdürülebilir bir şekilde büyüyecek olan 11 pazardaki müşterileri kapsayan bir Yeşil Gigabit Ağı oluşturacak.

Temmuz 2020'de Vodafone, hizmetlerini kullanan ticari müşterilerin kendi karbon emisyonlarını azaltmalarına yardımcı olmak için "Küresel olarak 2020 ila 2030 arasındaki 10 yılda toplam 350 milyon ton karbon emisyonu azaltmak" hedefini de duyurdu.





- Tedarikçi taahhütlerine çevre şartı





Eylül 2020'de Vodafone, yeni iş için ihale açıldığında tedarikçi taahhütlerini çevre, çeşitlilik ve kapsayıcılık konularında değerlendireceğini duyuran ilk küresel şirketlerden biri oldu.

Mayıs 2019'da Vodafone, şirketin çevre hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olmak için projeleri finanse etmek veya yeniden finanse etmek için 750 milyon avroluk ilk yeşil tahvili ihracını gerçekleştirdi.

Bu eylem, gelirlerin kullanımı konusunda hangi projelerin uygun olduğunu ve projelerin neye göre seçildiğini raporluyor.



