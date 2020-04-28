  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Vodafone FreeZone'un "Napiim Evdeyim" online konserleri sürüyor

Online konserler serisinin üçüncüsü, bugün saat 22.00'de Vodafone FreeZone Instagram hesabından canlı yayınlanacak

2020-04-28 12:14:33 -
Vodafone FreeZone'un "Napiim Evdeyim" online konserleri sürüyor

İSTANBUL (AA) - Vodafone FreeZone'un her hafta Vodafone FreeZone Instagram hesabından canlı yayınlanan "Napiim Evdeyim" online konserler serisinin üçüncü konukları, Evrencan Gündüz ve Elif Çağlar olacak.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin gençlik markası Vodafone FreeZone, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan gençlere müzikle moral ve motivasyon sağlamaya devam ediyor.

Vodafone FreeZone'un "Napiim Evdeyim" online konserler serisinin üçüncüsü, bugün saat 22.00'de Vodafone FreeZone Instagram hesabından canlı yayınlanacak.

Evrencan Gündüz ve Elif Çağlar, online konserde, akustik dinletisi sunacak.






Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı