Vodafone FLEX’ten bayram fırsatları! Onlarca üründe özel indirimler!

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, “Seç Seç Al” mottosuyla duyurduğu Vodafone FLEX çatısı altında yeni bir kampanya düzenliyor. Toplam 10’u aşkın kategoride 1.000’den fazla ürünün yer aldığı Vodafone FLEX’te Ramazan Bayramı’na özel fırsatlar sunuluyor. Vodafone FLEX müşterileri, telefondan tablete, çocuk saatlerinden kulaklıklara, birçok kategoride özel indirimlerden yararlanabiliyor. Nisan sonuna kadar devam edecek kampanyada, belirli ürünler için 12 ayda ödeme avantajı sunulacak. Seçilen ürünler Vodafone mağazalarından, Vodafone Yanımda uygulamasından ya da Vodafone Yanımda içinde bulunan akıllı asistan TOBi üzerinden satın alınabilecek.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Vodafone FLEX ile müşterilerimize bütçe dostu fırsatlar, indirim avantajları ve çeşitli ödeme kolaylıkları sağlıyoruz. Vodafone FLEX müşterileri, zengin seçenekler arasından aradıkları ürüne kolayca ulaşabildikleri gibi, kendilerine uygun ödeme yöntemini de seçebiliyorlar. Ramazan Bayramı için Vodafone FLEX’te bir indirim kampanyası başlattık. Kampanya kapsamında, birbirinden farklı marka, model ve kategorilerde büyük indirimler müşterilerimize sunuluyor. Vodafone FLEX ile dilediği ürünü seçen müşterilerimiz, kendilerine en uygun ödeme yöntemini de seçerek onları en mutlu edecek akıllı ürünleri Vodafone’dan kolayca satın alabiliyor. Herkesi Vodafone FLEX avantajlarından yararlanmaya davet ediyoruz.”

Vodafone FLEX bayram fırsatları kapsamında, iPhone 13 akıllı telefon 14.189 TL, Samsung A15 128GB akıllı telefon 1.085 TL, Vivo Y36 256GB akıllı telefon 1.409 TL, Xiaomi Redmi 12 128GB akıllı telefon 1.125 TL, TCL MT42 çocuk saati 540 TL, TCL MT40 çocuk saati 453 TL, Bilicra Connect çocuk saati 459 TL, Samsung Galaxy Buds FE kulaklık 213 TL, TECNO Buds 3 kulaklık 108 TL, JBL Wave Beam kulaklık 226 TL, JBL Tune FLEX kulaklık 267 TL, JBL Wave Buds kulaklık 170 TL, Samsung Galaxy Watch 6 47mm akıllı saat 899 TL, Samsung Galaxy Fit3 akıllı bileklik 299 TL ve Samsung Tab A9 Plus tablet 1.195 TL aylık ödemeyle satın alınabiliyor.

10’u aşkın kategoride 1.000’den fazla ürün

Vodafone FLEX, Vodafone müşterilerinin ihtiyaç ve talepleri için çok geniş ve çeşitli ürün portföyü sunan bir son teknoloji dünyası. “Seç Seç Al” mottosuyla duyurulan Vodafone FLEX dünyası “ürünü seç, ödemeni seç ve kolayca al” ilkesine dayanıyor. Vodafone FLEX’te toplam 10’u aşkın kategoride 1.000’den fazla ürün yer alıyor. Müşteriler, zengin seçenekler arasından aradığı ürüne kolayca ulaşabildiği gibi, kendine uygun ödeme yöntemini de seçebiliyor.

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