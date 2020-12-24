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Ekonomi Vodafone eSIM tanıtıldı
Ekonomi

Vodafone eSIM tanıtıldı

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel: - "Akıllı telefonlardaki yeni nesil dijital SIM kart eSIM'i bireysel ve kurumsal tüm müşterilerimizin hizmetine sunduk"

Yeniakit Publisher
2020-12-24 15:44:04 -
Vodafone eSIM tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Vodafone, kısa bir süre önce faturalı ve faturasız tüm bireysel müşterilerinin hizmetine sunduğu tamamen yerli üretim yeni nesil dijital SIM kart eSIM'i, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) düzenlenen "eSIM" toplantısında tanıttı.

Şirket açıklamasına göre, Bakan Karaismailoğlu, Vodafone'un eSIM uygulamasını kullanarak İstanbul'daki Çamlıca Kulesi Teknik Operasyonlar Direktörü Burhan Kandemir ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi.


- "eSIM, programlanabilen teknolojisiyle hayatı kolaylaştıracak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, eSIM teknolojisinin hayata geçmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Vodafone Türkiye olarak, yerli ve milli ürün ekosisteminin büyümesini önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Bu kapsamda, eSIM teknolojisini de destekliyoruz. Akıllı telefonlardaki yeni nesil dijital SIM kart eSIM'i bireysel ve kurumsal tüm müşterilerimizin hizmetine sunduk." ifadelerini kullandı.

Fiziksel SIM kartların yerine geçecek olan eSIM'in, uzaktan yönetilebilen ve programlanabilen teknolojisiyle hayatı kolaylaştıracağını aktaran Süel, şunları kaydetti:

"Müşterilerimiz, eSIM destekli akıllı telefonları için mevcut SIM kartlarını eSIM ile değiştirebilecek ya da yeni numara ya da hat taşıma işlemlerinde yeni SIM'lerini eSIM olarak tercih edebilecek. BTK düzenlemelerine uygun olarak geliştirdiğimiz ve tamamen dijital olarak çalışan eSIM teknolojisiyle müşterilerimize daha esnek, daha güvenli ve daha çevreci bir çözüm sunacağız. eSIM, çalınma ya da kaybolma riski olmadığı için daha güvenli kullanım imkanı da sunacak. eSIM'in ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Vodafone olarak, eSIM dönüşümünü Türkiye'nin faydasına olacak şekilde desteklemeye devam edeceğiz."

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