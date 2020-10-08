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Ekonomi Vodafone, dijital tarım çözümüyle verim ve kalite kaybını önlüyor
Ekonomi

Vodafone, dijital tarım çözümüyle verim ve kalite kaybını önlüyor

Vodafone Business, tarımda sürdürülebilirliği destekleyen dijital çözümleriyle çiftçilere ve işletmelere verimlilik ve tasarruf fırsatı sunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 00:35:00 -
Vodafone, dijital tarım çözümüyle verim ve kalite kaybını önlüyor

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, sürdürülebilirliği iş yapma biçimlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirdiklerini belirterek, tarım sektöründe dijitalleşmeyi sağlamayı, verimli ve sağlıklı ürünlerin gelişmesine destek vermeyi hedeflediklerini vurguladı. Şahin, tarımın herkesin geleceği olduğunu ifade ederek şunları kaydetti: “Çiftçilerimize ve firmalarımıza sunduğumuz Dijital Tarım İstasyonu gibi tarımsal IoT çözümlerimizle üretimde ve kalitede en az yüzde 25 artış, girdi maliyetlerinde de yüzde 50 ‘ye kadar tasarruf imkanı sağlıyoruz. Bu çözümlerle, tarımdaki maliyeti yüksek girdilerin kullanımı kontrol altına alınıyor. Üreticinin gübre, ilaç ve enerjiden tasarruf etmesine de katkı sağlıyor. Bu sayede, üretimin kalitesi de artıyor.”

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