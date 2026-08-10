Rüşvetçi Yalım'ın araçları satışa çıkarıldı! İşte 26 araç için istenen rekor bedel

Mart ayında yürütülen 'rüşvet ve yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın mal varlıklarıyla ilgili hukuki süreçte yeni bir adım atıldı. Devam eden soruşturmada 'itirafçı' konumuna geçen ve defalarca ek ifadesine başvurulan Yalım'ın, kayyum atanan şirketlerine ait araçlar TMSF tarafından vitrine çıkarıldı.

53.2 MİLYON LİRA BEDEL BİÇİLDİ

Yalım Petrol Ürünleri Turizm Otomotiv Ltd. Şti.’ne ait yirmi bir, Yalımlar Tekstil İnşaat Ltd. Şti.’ye ait beş olmak üzere toplam yirmi altı aracın açık teklif ve açık artırma yöntemiyle satılacağı duyuruldu. Satış listesinde Mercedes G 400 D, Audi A5 Cabriolet ve Tesla Model Y gibi dikkat çeken lüks otomobiller yer alırken, araçlar için belirlenen muhammen bedellerin toplamının 53,2 milyon TL'yi aştığı belirtildi.

ARAÇLARDA HACİZ VAR

İhale dosyasına yansıyan bilgilere göre, satışa sunulan geniş araç filosu otomobil, motosiklet, kamyon, çekici, tanker ve yarı römorklardan oluşuyor. Araç markaları arasında Mercedes, Audi, Tesla, BYD, Honda, Yamaha, Iveco, Ford ve Kassbohrer bulunuyor. TMSF'nin açıklamasında, araçların önemli bir kısmının üzerinde vergi daireleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından konulmuş haciz şerhlerinin bulunduğu vurgulandı. Ayrıca araçların tamamında "Yalım Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" oluşturulmasına ilişkin hak mahrumiyeti kaydının da yer aldığı bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı.

YARIN İHALEYE ÇIKIYOR

Araçların satışı için teklif verme süresi 10 ağustos tarihinde saat 16.00'da sona erecek. Merakla beklenen ihale süreci ise 11 ağustos tarihinde TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki merkez binasında gerçekleştirilecek. Yalımlar Tekstil'e ait beş aracın ihalesi saat 13.30'da, Yalım Petrol'e ait yirmi bir aracın ihalesi ise saat 14.10'da yapılacak. TMSF yayımladığı ilanda teklif sürecine dair, "Tekliflerin, 10.08.2026 tarihi saat 16.00’a kadar Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe, Şişli/İstanbul adresinde veya Kaşbelen Köyü, 2. Derin Sokak, No: 11/1 İzmir Yolu 8.km Üniversite karşısı Merkez/UŞAK adresine elden teslim etmeleri ya da aynı tarih/saate kadar aynı adreste olacak şekilde posta ile ulaştırılması veya [email protected] veya [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir. E-posta yoluyla gönderilen şartname asılları ihale saatinden önce Yalım Petrol yetkililerine mutlaka ibraz edilmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

UŞAK'TAKİ SORUŞTURMA

Görevden alınan Özkan Yalım, belediyenin şirketlere verdiği ihalelerde mükerrer faturalandırma yapılması ve oluşan farkın "rüşvet" olarak alınması iddialarıyla otuz bir mart tarihinde tutuklanmış, ardından Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla iki mayıs tarihinde partiden ihraç edilmişti. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Yalım'ın savcılık ifadesindeki iddiaları siyaset gündemine bomba gibi düşmüştü. Yalım ifadesinde, "O zamanlarda CHP grup başkanı olan Özgür Özel’e 200 bin TL ve 1 milyon TL nakit olacak şekilde para verdim. 200 bin TL parayı poşet içerisinde Özel tarafından alınmak üzere evin bahçesinin duvarına bıraktım" sözleriyle dikkat çekmişti. VIP araç tahsisiyle ilgili de konuşan Yalım, "Uşak Belediyesine ait aracın dönüşüm işlemi için 25 bin Euro ve KDV, Özgür Özel'in kullanımına tahsisli aracın dönüşüm işlemleri için ise 170 bin Euro ve KDV ödeme yapıldığını hatırlıyorum" iddialarında bulunmuştu. Bu ağır suçlamalara kesin bir dille yanıt veren Özgür Özel ise, "’Yok, Uşak Belediyesi bize VIP araç almış’ deniliyor; ancak bunların hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı. Eninde sonunda aracın faturasını da aksesuarlarının parasını da biz ödemişiz" ifadeleriyle süreci yalanlamıştı.