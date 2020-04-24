Vodafone: 10 bin çocuğa online eğitim verilecek

7-14 yaş arası çocuklar dijital platformlar üzerinden açılacak sınıflar aracılığıyla kodlama öğrenebilecek. Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, coronavirüs salgını nedeniyle dünyada ve Türkiye’de olağanüstü bir süreçten geçildiğini belirterek şunları söyledi: “Bugün artık, hem bireyler hem de kurumlar için yeni normallerden konuşur olduk. Uzaktan eğitim de yeni normallerimizden biri. Bir sosyal ihtiyaca dönüşen uzaktan eğitim uygulamalarına Yarını Kodlayanlar Online Eğitimlerimiz ile destek veriyoruz. Bugüne kadar sınıf ortamında sürdürdüğümüz Yarını Kodlayanlar eğitimlerimizi online ortama taşıyoruz. Bu doğrultuda, 7 -14 yaş arası çocuklarımıza dijital platformlar üzerinden açacağımız sınıflar aracılığıyla kodlama öğretmeye devam edeceğiz. Hedefimiz, yaz sonuna kadar 10 bin çocuğa ulaşmak.”