  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Vodafone: 10 bin çocuğa online eğitim verilecek

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürütülen “Yarını Kodlayanlar” projesinde coronavirüs tedbirleri kapsamında online eğitim dönemine geçiliyor.

2020-04-24 11:34:00 -
Vodafone: 10 bin çocuğa online eğitim verilecek

7-14 yaş arası çocuklar dijital platformlar üzerinden açılacak sınıflar aracılığıyla kodlama öğrenebilecek. Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, coronavirüs salgını nedeniyle dünyada ve Türkiye’de olağanüstü bir süreçten geçildiğini belirterek şunları söyledi: “Bugün artık, hem bireyler hem de kurumlar için yeni normallerden konuşur olduk. Uzaktan eğitim de yeni normallerimizden biri. Bir sosyal ihtiyaca dönüşen uzaktan eğitim uygulamalarına Yarını Kodlayanlar Online Eğitimlerimiz ile destek veriyoruz. Bugüne kadar sınıf ortamında sürdürdüğümüz Yarını Kodlayanlar eğitimlerimizi online ortama taşıyoruz. Bu doğrultuda, 7 -14 yaş arası çocuklarımıza dijital platformlar üzerinden açacağımız sınıflar aracılığıyla kodlama öğretmeye devam edeceğiz. Hedefimiz, yaz sonuna kadar 10 bin çocuğa ulaşmak.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı