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Dünya Vladimir Zelenskiy: Ukrayna'yı sonuna kadar savunacağız
Dünya

Vladimir Zelenskiy: Ukrayna'yı sonuna kadar savunacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'yı sonuna kadar savunacaklarını belirterek, Rus halkını savaşa karşı çıkmaya davet etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 14:51:00 -
Vladimir Zelenskiy: Ukrayna'yı sonuna kadar savunacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında, düşmanın saldırıları karşısında dik durduklarını ve saldırılarını başarıyla geri püskürttüklerini belirtti.

Ülkenin birçok bölgesinde çatışmaların sürdüğünü hatırlatan Zelenskiy, "Biz vatanımızı, toprağımızı ve çocuklarımızı savunduğumuzu biliyoruz. Kiev ve başkentin etrafındaki kilit şehirler ordumuz tarafından kontrol ediliyor. İşgalciler devletimizin merkezini bloke etmek ve Donetsk'te olduğu gibi kuklalarını buraya koymak istediler. Biz onların planlarını altüst ettik" diye konuştu.

Zelenskiy, Rus işgalcilerin füzeler ve ağır silahlarla yerleşim birimlerine saldırdığını, enerji üretim kaynaklarını yok etmeye çalıştığını belirterek, "Çok sinsi taktikleri var. Roketler ve toplarla tahrip edilen konutlar, dünyanın bizimle birlikte işgali durdurması için son argümandır" ifadelerini kullandı.

İddiaların aksine Kiev'de olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Ukrayna'yı sonuna kadar savunacağız" dedi. Zelenskiy, Rus halkını savaşa karşı çıkmaya çağırdı, Ukrayna'yı savunmak isteyen herkesi ülkesine davet etti.

 

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