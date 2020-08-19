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Dünya Vladimir Putin’e sürpriz ‘ham petrol’ hediyesi
Dünya

Vladimir Putin’e sürpriz ‘ham petrol’ hediyesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e dün verilen ham petrol hediyesi dünyanın gündemine oturdu. Petrol şirketinin başkanı hediyenin, şirketin Zapadnao-İrkinskoye yatağının 31. kuyusundan çıkan ilk ürün olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 17:03:00 -
Vladimir Putin’e sürpriz ‘ham petrol’ hediyesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e dün verilen ilginç hediye dünya basınının gündemine oturdu. Putin’e gelen hediye Rusya’da sosyal medyanın da diline düştü.

Devletin kontrol ettiği en büyük petrol şirketi Rosneft'in başkanı İgor Seçin, Kremlin’de Vladimir Putin’e bir şişe ham petrol hediye etti.

Seçin, sürpriz hediyeyi uzatırken bunun şirketin Zapadnao-İrkinskoye yatağının 31. kuyusundan çıkan ilk ürün olduğunu belirterek, binde 2 kükürt oranı ile dünyanın en kaliteli petrollerinden olduğunu öne sürdü.

Putin’in ısrar ettiği soru

Vladimir Putin’in "Ortadoğu’daki gibi mi?" sorusuna Seçin, "Bu birinci sınıf, muhteşem bir ürün, dünyanın en iyilerinden biri, dünyanın en iyisi" karşılığını verdi. Putin’in "Ortadoğu petrolü gibi mi?" diye sorusunda ısrar etmesinden sonra Seçin, "Hatta daha da iyi" dedi. Putin de gülerek, "Tabii ki daha iyi" dedi.

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