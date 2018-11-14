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Vladimir Putin'den Türkiye'ye kritik ziyaret

TürkAkım doğal gaz boru hattının deniz bölümünün tamamlanması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katılımıyla İstanbul'da tören düzenlenecek.

14 Kasım 2018 Çarşamba 19:54
Vladimir Putin'den Türkiye'ye kritik ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, TürkAkım doğal  gaz boru hattının deniz bölümünün tamamlanması dolayısıyla Erdoğan ve Putin’in  katılımıyla 19 Kasım'da İstanbul’da tören gerçekleştirileceği bildirildi.
Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Avrupa’ya nakledecek TürkAkım projesi,  Karadeniz'in altından döşenen her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip 930  kilometre uzunluğunda iki boru hattından oluştuğu belirtilen açıklamada, ilk  hattın Türkiye'ye, ikinci hattın da Avrupa ülkelerine doğal gaz sevki  gerçekleştirmesinin öngörüldüğü ifade edildi.
 
TürkAkım üzerinden Rusya Federasyonu’ndan alınacak doğal gazın, Batı  Hattı üzerinden alınmakta olan gazı ikame etmesinin öngörüldüğü bildirilen  açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"TürkAkım'ın ikinci hattından tedarik edilecek gaz ise başta Balkanlar  olmak üzere, Avrupa'nın enerji tedarik güvenliğine katkıda bulunacaktır. Projenin  2019'da tamamlanarak işler hale gelmesi ve ülkemize gaz sevkiyatının başlaması  hedeflenmektedir. Son yıllarda çeşitlenen ve zenginleşen Türkiye-Rusya  Federasyonu enerji ilişkilerinde TürkAkım projesi önemli bir kilometre taşını  teşkil etmektedir. İki ülke her alanda olduğu gibi, enerji alanında da yakın iş  birliğini önümüzdeki dönemde sürdürmekte kararlıdır."
 
Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in  program dolayısıyla gerçekleştirecekleri görüşmede, ikili ve bölgesel konuların  ele alınmasının öngörüldüğü bildirildi.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 19:54
  1. İstanbul
  2. Putin

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