Vladimir Putin’den 'Sputnik V' aşısı kararı

Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V koronavirüs aşısı adayının, deneme verilerinin 2. ara analizine göre yüzde 95 etkili olduğunu açıklandı. Gözler de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesinin "güvenli" olduğunu duyurduğu bu aşıyı yaptırıp yaptırmadığına çevrildi.

Kızına yaptırdığını söylemişti

Rus lider, ilk açıklanan "Sputnik V" aşısının kızı üzerinde denendiğini açıklamıştı. Putin yaptığı açıklamada bu duruma değinerek, kızının sağlığının gayet iyi olduğunu ve normal hayatına devam ettiğini söyleyerek, "Her şey yolunda. Daha biraz önce onunla telefonda konuştum. Tanrıya şükür kendini iyi hissediyor. Kızımın kanında virüse karşı antikor oluştu" ifadelerini kullanmıştı.

Kremlin, Rusya'da ön saflarda mücadele veren bazı sağlık çalışanlarına, öğretmenlere ve birkaç üst düzey yetkiliye klinik denemeler dışında verilmiş olmasına rağmen, Putin'in henüz denemelerin son aşamasını bitirmemiş bir aşıyı yaptıramayacağını bildirdi.

"Devlet başkanı onaylanmamış aşıyı kullanamaz"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilerle yaptığı telefon görüşmesinde, "Devlet Başkanı onaylanmamış bir aşıyı kullanamaz. Toplu aşılama henüz başlamadı. Dahası, tabii ki devletin lideri aşılamada gönüllü olarak yer alamaz. Bu şu an imkansız" ifadelerini kullandı. Peskov ayrıca, denemelerin yakında tamamlanması gerektiğini ve Putin'in "gerekli görürse" aşıyı yaptırıp yaptırmama konusunda halkı bilgilendireceğini söyledi.

CNN televizyonu, Putin'in Sputnik V aşısının "dünyanın ilk tescilli Kovid-19 aşısı" olduğunu ve kendi kızının da bu aşıyı yaptırdığını söylemesinin üzerinden aylar geçtiğini ancak Rus liderin aşı olmadığını, Peskov'un "onaylanmış" ve "tescillenmiş" ifadeleri arasında ne gibi bir farklılık olduğuna açıklık getirmediğini belirtti.

Yüzde 95 etkili

Sputnik aşısının internet sitesinde yer alan açıklama, aşıya dair yapılan klinik testlerde ikinci dozun uygulandığı gönüllülerde yüzde 95 oranında etkili olduğu belirtildi.

Aşının etkililik oranını hesaplayan çalışmada ilk olarak gönüllülere ilk doz yapıldıktan 28 gün sonra (ikinci dozdan 7 gün sonra) alınan veriler aşının yüzde 91.4 oranında etkili olduğunu gösterdi.