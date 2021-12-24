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Dünya Vladimir Putin: Peygamber Hz. Muhammed'e yönelik hakaret sanat özgürlüğü değil
Dünya

Vladimir Putin: Peygamber Hz. Muhammed'e yönelik hakaret sanat özgürlüğü değil

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık basın toplantısında Peygamberimize yönelik hakaretlerin sanat özgürlüğü kapsamına girmeyeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 10:50:00 - 2021-12-24 11:02:50
Vladimir Putin: Peygamber Hz. Muhammed'e yönelik hakaret sanat özgürlüğü değil

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve NATO'ya ilettikleri çeşitli güvenlik garantileri ile ilgili teklifler konusunda ilerlemelerin kaydedileceğini umduğunu söyledi.

Putin'in başkent Moskova'da düzenlediği yıllık basın toplantısı 3 saat 56 dakika sürdü.

Sanatta özgürlükle ilgili değerlendirmede bulunan Putin, bu konuda özgürlüğün sağlanması gerektiğini vurguladı.

Putin, şunları kaydetti:

"Bu özgürlük, başka bir kişinin özgürlüğünü kısıtladığında, geliştirdiğimiz hedeflerle belirli çelişkiler içinde oluyor. Peygamber Muhammed'e yönelik hakaret sanat özgürlüğü mü? Bunun özgürlük olmadığını düşünüyorum. Bu, din özgürlüğünün ve Müslümanların kutsal duygularının ihlalidir."

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Ali

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