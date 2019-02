Film haberleri, eleştirileri, sinema seansları, fragmanlar… Sinemaseverler bu hafta hangi filmlerin vizyona gireceğini büyük bir merakla araştırıyor. Sinemalarda haftanın filimleri neler? Bu hafta hangi filmler gösterimde? Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta, 3'ü yerli 8 film vizyona girdi. İşte Vizyona giren filmler 8 Şubat sinemada haftanın filmleri.

Babamın Kemikleri

Özkan Çelik yönetmenliğindeki Babamın Kemikleri, erken yaşta köyünü terk eden Ömer'in yıllar sonra annesinin son isteğini yerine getirmek için köyüne dönüşünü konu ediniyor. Cem Davran ve Goncagül Sunar başrolde.

Sir Ayet

Onur Aldoğan'ın yönettiği Sir-Ayet, psikolojik sorunlar yaşayan annesi Hicran'ı üç arkadaşıyla birlikte ziyaret etmeye giden Gizem'in ve annesinin hikâyesini anlatıyor. Demet Oran, Aydan Akboğa, Sinan Taşkan, Gizem Terzi, Ali Burak Küçük, İlayda Özenses filmin oyuncu kadrosunda

Asla Gözlerini Kaçırma

Oscar’lı yönetmen Florian Henckel von Donnersmarck, bu filmiyle de 91. Oscar adayları arasına girdi. Alman sanatçı Kurt Barnert’in hikâyesini 1930’ların Nazi Almanya’sından başlayarak ele alan film aşk, sanat, ırkçılık, sürgün ve daha bir sürü umut veren ve karamsarlığa düşüren yaşanmış olayları da içeriyor. Genç aktör Tom Schilling başrolde.

Sarayın Gözdesi (Ödül avcısı film)

Yorgos Lanthimos’u nasıl bilirsiniz? Ben filmlerini çok sevenlerdenim. Onun ününü evrensel boyuta taşıyan The Lobster bir yana kendi ülkesinin oyuncularıyla kendi dilinde çektiği filmi Kynodontas yani Köpek Dişi benim için en iyi filmidir. Oscar heyeti 91. Kez gerçekleşecek ödül töreninden önce adayları açıkladı. Geçtiğimiz yıllarda yapılan Oscar çok beyaz eleştirilerinin üzerine heyete yüzlerce siyahi ve kadın üye katıldı. Aday ve ödül kararlarında da bu durum çokça hissedilir oldu. Lanthimos’un The Favourite filminin 10 dalda aday listesine girmesi ise yerinde bir tercih. Heyete bir alkış da benden. Lanthimos için ilklerle dolu bu film. Bir kere senaryo başkasına ait. Sonra, zaman algısıyla oynamayı seven yönetmenin ilk dönem filmi. Ahlak, otorite anlayışı, kalıplar ve ironi yönetmenin vazgeçilmezleri olarak bu filmde de hissediliyor. 18. Yüzyılda geçen hikayede Kraliçe Anne’nin gözüne girebilmek için her türlü şekle giren iki kadının ilişkisini hafif sancılı bir keyifle izleyeceksiniz. Kraliçenin her şeyiyle yakından ilgilenen Lady Sarah rolünde Rachel Weisz; saraya çocuklara bakmak için gelen eğlenceli Abigail rolünde ise Emma Stone var. Benim kraliçemse, kraliçeye hayat veren Olivia Colman.

Sisters Biraderler

Altın Palmiye ödüllü canım yönetmen Jacques Audiard bu kez çok sevilen Patrick DeWitt romanı The Sisters Brothers'ı uyarladı. 1850’lerde geçen bir yol ve yolcular hikayesi bu. Yani atlar, silahlar, kadınlar, cinayetler, soygunlar, afyonlarla dolu beyinlerin ve acayip ruhların hikayesi. Charlie ve Eli Sisters’ın soyadları kadar cüretkar eylemlerini, tüm önyargılarınızdan arınarak izlemelisiniz. Onları bir şekilde seveceksiniz. John C. Reilly ve Joaquin Phoenix’in performanslarını takdir edeceksiniz.

Lego Filmi 2

Kuzenlerimin en büyük zevklerinden biri legolarla oynamak. Bizim zamanımızdan bu yana popülerliğini hiç yitirmedi. Birbirine eklenerek çoğalan ve anlamlı bir bütüne dönüşen minik araçlar, hayal gücünü büyük ölçüde geliştiriyor. Hiçbir zaman beceremediğim o legoların filmini izlemek bana daha uygun bir aktivite. Bu kez legoların en iyi niyetlisi Emmet’in uzaylı istilacılara karşı verdiği mücadele anlatılıyor. Animasyonun yönetmen koltuğunu Mike Mitchell ve Trisha Gum paylaşıyor.