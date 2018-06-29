Vizeler kalkıyor mu? Bakan Çavuşoğlu'ndan son dakika vize açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NTV canlı yayınında Funda Görey'in sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, “Vize konusunda 6 kriter düştü. Yol haritası konusunda ne yapacağımızı konuşacağız” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NTV canlı yayınında Funda Görey'in sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu vize kalkacak mı?,AB ile vize konusunda neler yapılacak? gibi sorulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu’nun vize konusundaki oaçıklaması: "Avusturya dönem başkanlığı var. Bu dönemde olumlu adımlar atılacağını düşünmüyoruz. Özellikle fasılların açılmasında önemli bir adım beklemiyoruz. Vize konusunda 6 kriter düştü. Yol haritası konusunda ne yapacağımızı konuşacağız. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi var ki, iki tarafın da yararına. Fasıl açılması siyasi konu oldu, bunlar teknik konular değil artık. Avusturya dönem başkanlığı sona erdikten sonra daha olumlu bir sonuç olacağını düşünüyoruz."