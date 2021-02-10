Vize Nedir? Vize nereden alınır? Vize çeşitleri nelerdir?

Yurt dışına çıkmak için gerekli olan vize, resmi kurumlardan alınan bir izin belgesi çeşididir. Vize, başvurusuna internetten de başvurabilirsiniz. Ayrıca bazı ülkelerle yaptığımız antlaşmalardan dolayı vizesiz o ülkeye gidebiliriz. Bu ülkeler, Beyaz Rusya, Ürdün, Şili, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan ve Azerbaycan’dır. Peki, vize nerden alınır, vize alma şartları nelerdir ve vize çeşitleri nelerdir? İşte merak edilen haberin detayları…

Vize nedir?

Vize, yabancı bir ülkeye girmek için o ülkenin konsolosluğu tarafından verilen izin belgesidir. Vize koşulları ülkeden ülkeye değişir. Bazı ülkelerin vize şartlarını zorlaştırıp abarttığı bilinen bir konudur. Vize başvurularına, genelde 5 - 15 gün içerisinde geri dönüş yapılır.

Vize neden alınır?

Vize almak isteyen kişiler, konsolosluklara ve büyükelçiliklere müracaat etmesi gerekir. İlk yapılması gereken şey vize başvuru formunun doldurulurması. Formda yer alan tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru yazılması gerekir. Eğer bilgiler arasında uyuşmazlık varsa başvurular reddedilir.

Ülkelerin şartlarına ve taleplerine uyan kişilerin vize başvurusu birkaç gün içerisinde sonuçlanır. Vize istemeyen ülkelere gitmek için sadece pasaport çıkartmanız yeterlidir.

Vize çeşitleri nelerdir?

1- Öğrenci vizesi:

Yurt dışında eğitim görmek isteyen öğrencilerin aldığı vizedir. Bu vizeyi alabilmek için not ortalamasının yüksek olması gerekir. Öğrenci vizeleri 6 ay, 1 yıl ya da 2 yıl süreyle alınabilir.

2- Çalışma vizesi:

Günümüzde en çok başvurulan vize çeşitlerinden biridir. Yurt dışında çalışmak ya iş kurmak isteyen kişiler tarafından alınır.

3- Schengen vizesi:

90 gün ile sınırlı olan Schengen vizesi, sadece Avrupa'da geçerlidir.

Diğer vize çeşitleri arasında Transit ve Turistik vize de yer alıyor.