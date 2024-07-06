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Ekonomi Vize muafiyeti başlayınca harekete geçtiler: Antalya'ya akın ettiler! Ne Araplar ne Ruslar Türkiye'ye onlar geliyor
Ekonomi

Vize muafiyeti başlayınca harekete geçtiler: Antalya'ya akın ettiler! Ne Araplar ne Ruslar Türkiye'ye onlar geliyor

Yeniakit Publisher
2024-07-06 17:02:00 - 2024-07-06 17:04:57
Vize muafiyeti başlayınca harekete geçtiler: Antalya'ya akın ettiler! Ne Araplar ne Ruslar Türkiye'ye onlar geliyor

Romanya vatandaşlarının Türkiye turistik amaçlı ziyaretlerinde vize uygulamasında muafiyet sağlanması Antalya'ya gelen Romen turist sayısını artırdı.

Türkiye geçtiğimiz Mayıs ayında Romanya vatandaşlarının Türkiye turistik amaçlı ziyaretlerinde vize uygulamasında muafiyet sağlamıştı. Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Romanya vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize uygulanmıyor.

Romanya'dan Antalya'ya gelen turist sayısı yüzde 15 arttı

Romanya'ya sağlanan vize muafiyeti bu ülkeden gelen turist sayısına pozitif yansıdı. Mayıs ayının sonunda yapılan çalışmayla geçen yılın 6 aylık dönemine göre kıyasla bu yılın altı ayında yüzde 15 artış sağlanarak 90 bin Rumen Antalya'da tatil yaptı.

Saatçioğlu: Romen turist sayısında esas artışı Temmuz, Ağustos'ta göreceğiz

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu Saatçioğlu, Antalya'nın farklı pazarlara hitap ettiğini, çok sayıda ülkeden turist çektiğini vurgulayarak, Romanya'nın da yükselen pazarlar arasında yer aldığını aktardı. Rumenlerin artık nüfus cüzdanıyla Türkiye'ye gelebildiğine işaret eden Saatçioğlu, şunları kaydetti: "Romanya vatandaşlarına sağlanan vize muafiyeti turizme pozitif yansıdı. Özellikle temmuz ve ağustosta gerçek artışı göreceğiz ve bu ülkeden gelen turist sayısındaki artışın yüzde 25'i bulmasını hedefliyoruz. Şu ana kadar 90 bin Rumen geldi, bu sayı artıyor. Bu sene önceki yıllara göre çok daha fazla olacak. Romanyalılar daha çok İstanbul, Ege ve Antalya'yı tercih ediyorlar."
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