‘Vız’ ile gelen 'tırıs' ile gider

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Beceriksizliğiyle İstanbul’u iflasa sürükleyen CHP’li İBB Başkan Ekrem İmamoğlu, orantısız kibriyle yandaşlarını bile hayal kırıklığına uğrattı. İmamoğlu, Karadeniz turunda beraberinde götürdüğü Nagehan Alçı’ya yönelik tepkilerle başlayan yandaş isyanına, “Tepkiler vız gelir, tırıs gider! Akıllı olsunlar” çıkışıyla rest çekerken, Bay Ekrem’in gerçek yüzüyle yeni tanışan fonlu medya ve yandaş sanatçılar, “Bu kibirli dil kabul edilemez”, “Desteklerimiz haram olsun”, “Sinek küçüktür ama mide bulandırır” sözleriyle, İmamoğlu’nu topa tuttu.

Siyasi mühendislik patladı

Tamamen bir siyasi mühendislik gezisi olan Karadeniz turu, İmamoğlu ile yandaşlarının arasını fena açtı. İmamoğlu’nun sosyal medyadan paylaştığı ve İBB’ye ait VIP otobüsün içerisinden çekilen fotoğrafta, geçmişte CHP’ye karşı ağır ithamlarda bulunan gazeteci Nagehan Alçı’nın da bulunması yandaşları kudurttu. Başını Athena Gökhan, Şahan Gökbakar, Atilla Taş ve Fazıl Say gibi isimlerin çektiği ve İmamoğlu’nun koşulsuz destekleyen sözde sanatçılar, her devrin gazetecilerinin ultra lüks otobüslerde ağırlanmasına isyan ederken, gelen eleştirilere sert bir dille cevap veren İmamoğlu, tepkilerini umursamadığını ifade etti.

Hiç umurumda değil!

Denizleri Anma Gecesi’nde konuşan İmamoğlu, eleştirilere yönelik şu sert ifadeleri kullandı: “Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir. Benimle aynı düşündüğünü, aynı şeylere inandığını söyleyen ne yazık ki anlık hırslarına yenilmiş insanlar olabilir. Başkalarının değirmenine su taşıdıklarının farkında olmayanlar da olabilir bunlar içerisinde. Farkında olup yapanlar da olabilir. Ama bu kardeşiniz için vız gelir, tırıs gider. Hiç umurumda değil.” CHP’li İmamoğlu’nun, kendisine oy verenleri kale almayan, üstenci ve ukalaca sözleri, kendisini koşulsuz destekleyen en fanatik taraftarlarını bile çileden çıkardı. Adeta İmamoğlu’nun trolü gibi hareket eden şarkıcı Gökhan Özoğuz yaptığı paylaşımda, “İşte demek siyaset böyle birşey! Biz fikrimizi beyan ettik. Sinek küçüktür ama mide bulandırır. Ben bu otobüsten inerim arkadaş!” diyerek, yol ayrımına geldiğini söyledi.

Ç.. gibi ortada bırakılıyoruz

FETÖ’yle iltisakından dolayı bir dönem cezaevine yatan Atilla Taşda, “O kadar seçeneksiz bırakıldık ki, önümüze kim koyulsa kurtarıcı gibi bakıyoruz, adam sanıp ç.. gibi ortada bırakılıyoruz!” diyerek, verdiği desteği haram etti. Piyanist Fazıl Say da, “10 yıl önce yaşadığım Hayyam Retweet davasında, ceza almam için televizyonlarda yaygara koparan ve ceza almamı da başaran gazeteci kadın, gönlümün en uzağında bile yeri yoktur. Ve onunla poz vermiş biri. O da o uzaklara gitti. Şimdi ne olacak?” ifadelerini kullandı.

Kibirli konuştukça batıyor

Recep İvedik tiplemesiyle tanınan Şahan Gökbakar ise, “Konuştukça daha da kötüye gidiyor her şey... Fazla pohpohun yol açtığı kibir ve durum körlüğü... ‘herkes konuşacak, konuşacağız’ diyorken, ‘vız gelir tırıs gider, hiç umrumda değil’e evrilen bir uslup” diyerek İmamoğlu’na tepki gösterdi. Aralarında Hayko Cepkin ve Nilgün Bengün’ün de olduğu çok sayıda isim İmamoğlu’nu eleştirirken, CHP’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Cüneyt Özdemir ise, “Vız gelir tırıs gider’... ‘akıllı ol’... Olmadı. Yakışmadı. Kimse bu kibirli dili kabul etmez! Acilen bir düzeltme yapılmazsa geri dönülmez bir siyasi felakete doğru gidiliyor...” uyarısında bulundu. ‘Sahibinin sesi’ gibi hareket eden İBB Sözcüsü Murat Ongun, “Bu eleştiriler 200-300 kişinin kendi arasındaki yorumları, eleştirileridir. Biz bunu önemsemiyoruz” sözleriyle, halktan kopuk bir tavır sergilerken, tepkileri daha fazla göğüsleyemeyen İmamoğlu eşi görülmemiş bir çarka imza attı.

Çark edip özür diledi

Geri adım atan İmamoğlu, “Ben çiftçi çocuğuyum. Benden kibir doğmaz. Bu yakıştırmaları yapan arkadaşlardan sadece ve sadece dün, bir konuşmada yaptığım ‘vız gelir, tırıs gider’ lafımdan dolayı özür diliyorum” diyerek, büyük bir pişkinlik örneği sergiledi. İmamoğlu’nun bu ikiyüzlü ve zikzaklı tavrı, ‘vız ile gelen tırıs ile gider’ yorumlarına neden oldu. Öte yandan, Nagehan Alçı’lı otobüs görüntüsüne tepki gösteren TELE 1 muhabiri Engin Açar; Alçı, İsmail Saymaz, Ertuğrul Özkök, Özlem Gürses gibi isimlere VIP minibüs tahsis edilirken, kendilerine yarım otobüs verilerek ‘ayrımcılık’ yapıldığını söyleyerek, İmamoğlu yönetiminin ikiyüzlülüğünü deşifre etti.