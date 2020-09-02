Viyana Üniversitesinden TÜBA Üyesi Türkolog Tietze adına burs

ANKARA (AA) - Viyana Üniversitesi Yakın Doğu Çalışmaları Bölümü, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üyesi Türkolog Prof. Dr. Andreas Tietze'nin hayatını ve çalışmalarını anmak için "Andreas Tietze Türk Araştırmaları Anma Bursu"nu programladı.

TÜBA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre burs, Tietze'nin isminin Viyana Üniversitesi Yakın Doğu Çalışmaları Bölümünde gelecek vadeden akademisyenlerce yürütülen olağanüstü araştırmalarla ilişkilendirilmesini sağlamayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Tietze'nin Türkiye Türkçesi'ne katkısının çok büyük olduğunu belirterek, Türkoloji dünyasına büyük katkı sağlayan önemli eseri "Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugatı"nın TÜBA tarafından Türkçe'ye kazandırıldığını kaydetti.

Viyana Üniversitesi Yakın Doğu Çalışmaları Bölümünün programladığı "Andreas Tietze Türk Araştırmaları Anma Bursu"nun hayata geçmesinin bilim diplomasisi açısından önemine işaret eden Şeker, "Burs, Tietze'nin vefatından sonra dahi bilim diplomasisine etkisi ne denli büyük bir bilim insanı olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Çok sayıda ödül aldı

Eğitimini Viyana'da alan dünyaca ünlü Avusturyalı Türkolog Tietze, kariyerine 1938'den 1958'e kadar Hitler rejimi nedeniyle sığındığı İstanbul Üniversitesi'nde başladı.

Tietze, daha sonra çalışmalarını 1958'den itibaren fahri Türkçe profesörü olarak Los Angeles Kaliforniya Üniversitesinde Yakın Doğu Dilleri ve Kültürleri Bölümünde sürdürdü.

Türkiye ve ABD'de geçirdiği yılların ardından 1973'te Türkoloji profesörü olarak Viyana Üniversitesine dönen Tietze, 1984'te emekli olana kadar Yakın Doğu Çalışmaları Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Tietze, sözlükbilim ve etimolojiden tarih ve halk danslarına kadar pek çok konuda kitap ve makale yayımladı, Türk çalışmaları alanına yaptığı önemli katkılardan dolayı çok sayıda ödül aldı.

- Burs, doktora adaylarına ve doktora sonrası araştırmacılarına açık

Yıllık olarak planlanan burs, Türk araştırmalarında belirli bir konuda çalışan ileri düzey doktora adaylarına, doktora sonrası ve erken aşama araştırmacılarına açık olacak.

Çevre tarihi, teknoloji tarihi, dijital beşeri bilimler, tüketim tarihi, turizm tarihi ve kültürel miras gibi bölümün mevcut araştırmalarına katkı sunacak alanlara öncelik verilecek.

Burs sahibine araştırma projesi süresince internete ve kütüphaneye erişimi olan bir çalışma alanı sağlanacak. Araştırmacılar, 1-3 ay faydalanılabilecekleri burs kapsamında Viyana'da yaşam masraflarının karşılanması için toplam 1500 avroya kadar destek alabilecek.

Bursla ilgili detaylara "https://orientalistik.univie.ac.at/forschung/fellowships/andreas-tietze-memorial-fellowship/" internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.



