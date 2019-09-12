Viyana Havalimanı'nda bavuldan 88 canlı sürüngen çıktı

VİYANA (AA) - Uluslararası Viyana Schwechat Havalimanı'nda, Filipinler’de yaşayan Avusturyalı bir yolcunun bavulundan 43’ü zehirli yılan, 88 canlı sürüngen çıktı. Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, önceki gün havalimanındaki gümrük memurları tarafından bir yolcunun bavulunda yapılan kontrolde 43’ü zehirli yılan, 88 canlı sürüngen ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, 20'si nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanların Filipinler’den Almanya’ya satılmak üzere yasa dışı getirildiği belirtildi. Hayvanların başkent Viyana’da bulunan Schönbrunn Hayvanat Bahçesi ve Klagenfurt’daki Sürüngen Hayvanlar merkezine gönderildiği belirtilen açıklamada, hayvan kaçakçılığı yapan kişiye ise doğada yaşayan hayvan türlerinin yasa dışı yollarla ticaretini yapmak ve kaçakçılık suçlarından soruşturma açıldığı kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.