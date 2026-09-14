Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş’tan mesaj: Kur'an kursları Bismillah dedi

"Kur'an kurslarımız, her yaştan vatandaşımızın manevi dünyasını zenginleştiren, güvenli ve kapsayıcı birer eğitim yuvası olarak faaliyet göstermektedir. 4-6 yaş grubundan hafızlık eğitimine, ihtiyaç odaklı programlardan engelli kardeşlerimize yönelik eğitimlere kadar birçok farklı formatta aktif olarak hizmet vermektedir. Böylece yediden yetmişe her bir vatandaşımız, yaygın din eğitimi hizmetlerimizden kolaylıkla ve yüksek bir verimle yararlanmakta, Kur'an-ı Kerim'i, temel inanç ve ibadet esaslarını, ahlaki değerleri ve sevgili peygamberimizin örnek hayatını en güzel şekilde öğrenmektedir. Bugün milletimizin gözbebeği olan Kur'an kurslarımızda yeni bir eğitim-öğretim dönemine başlamanın, öğrencilerimizi yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ve sevgili peygamberimizin sünneti ile buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. 'Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir.' cümlesinde ifadesini bulan nebevi müjdeye hep birlikte nail olmak için tüm öğrencilerimizi kurslarımıza bekliyoruz.