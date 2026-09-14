Bu araştırma çok ses getirecek: Alzheimer riski tek bir testle öğrenilecek!
Alzheimer riski tüm yaşlılarımız için büyük bir tehdit haline geldi...
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Alzheimer riski tüm yaşlılarımız için büyük bir tehdit haline geldi...
Alzheimer hastalığına ilişkin yayımlanan uluslararası bir araştırma, tıp dünyasında geniş yankı uyandırdı. Basit bir kan testi ve genetik verilerin bir arada değerlendirilmesinin bilişsel bozulmanın zamanlaması hakkında kritik bilgiler sunduğu kaydedildi. Belirtiler ortaya çıkmadan önceki sürece ışık tutan araştırmanın tüm detayları Prof. Dr. Osman Müftüoğlu verdi.
The Lancet Neurology'de yayımlanan yeni ve çok önemli bir araştırma, basit bir kan testi ile genetik bilginin birlikte değerlendirilmesinin Alzheimer'a bağlı bilişsel bozulmanın zamanlaması hakkında bize yeni bir pencere açabileceğini gösteriyor.
Araştırmacılar, farklı etnik kökenlerden 8.582 kişiyi kapsayan yedi büyük çalışmanın verilerini bir araya getirdi. İncelenen iki temel gösterge vardı:
p-tau217, Alzheimer sürecinde beyinde biriken amiloid ve tau patolojisiyle yakından ilişkili bir kan göstergesidir. Henüz unutkanlık başlamadan, kişi günlük hayatını normal biçimde sürdürürken bile yükselmeye başlayabilir. APOE ise Alzheimer'a yakalanmayı kesinleştiren bir "hastalık geni" değildir. Ancak APOE4 olarak adlandırılan varyant, geç başlangıçlı Alzheimer için bilinen en güçlü genetik risk faktörlerinden biridir.
Bir kopya taşımak riski artırır; iki kopya taşımak riski daha da yükseltir. Buna rağmen APOE4 taşıyan herkes Alzheimer olmaz, APOE4 taşımayanlarda da Alzheimer gelişebilir. Yeni araştırmanın önemi, bu iki bilgiyi güçlü bir zaman hesabında birleştirmesidir. Araştırmada p-tau217 düzeyi yükseldikçe gelecekte bilişsel bozulma ihtimali arttı. Fakat aynı p-tau217 değerine sahip herkesin aynı hızla ilerlemediği görüldü.
En az bir APOE4 kopyası taşıyanlarda, p-tau217 yükselişinden sonra bilişsel belirtilerin ortaya çıkabileceği pencere ortalama 3–4 yıla yaklaşıyordu. Diğer APOE tiplerinde ise bu pencere yaklaşık 5–6 yıla uzanabiliyordu.
Başka bir ifadeyle APOE4, yalnızca riski artırmıyor; Alzheimer biyolojisi başlamışsa sürecin klinik belirtilere doğru daha hızlı ilerlemesiyle de ilişkili görünüyor.
Rakamlar da dikkat çekici: p-tau217'deki her bir standart sapmalık yükseliş, yeni bilişsel bozulma riskini APOE4 taşıyanlarda yüzde 76, taşımayanlarda yüzde 26 artırıyordu. Aynı yükseliş, bilişsel bozulmaya kadar geçen süreyi APOE4 taşıyanlarda yüzde 23, taşımayanlarda yüzde 13 kısaltıyordu. Araştırmacılar yalnızca teorik bir başlangıç yaşı hesaplamadı. Takip sırasında gerçekten ortaya çıkan bilişsel bozulmayı da değerlendirdi.
Alzheimer'ın biyolojik süreci, unutkanlığın başlamasından yıllar önce sessizce ilerleyebiliyor. Bu nedenle geleceğin asıl hedefi hastalığı teşhis etmekten çok, belirtiler başlamadan önce süreci yakalamak ve doğru zamanda müdahale etmek olacak. Fakat burada kritik bir sorun var: Tedaviyi çok erken başlatırsanız kişiyi gereksiz yan etkilere ve maliyete maruz bırakabilirsiniz.
Çok geç başlatırsanız korunabilecek beyin dokusunun bir bölümü kaybedilmiş olabilir. İşte p-tau217 ile APOE bilgisinin birlikteliği, gelecekte bu "tedavi penceresini" belirlememize yardımcı olabilir. Kimin riskli olduğunu bilmek yetmeyecek. Riskin ne kadar yakın olduğunu da anlamamız gerekecek. Hayır! Bu araştırma hiçbir kişiye "Üç yıl sonra Alzheimer olacaksınız" demiyor. Çalışmadaki sonuçlar, geniş topluluklardan elde edilen olasılıksal tahminlerdir. Üstelik araştırmada "bilişsel bozulma" başlığı altında hafif bilişsel bozukluk ve demans birlikte değerlendirildi. Çalışmanın başka sınırları da var: Çoğu katılımcıda p-tau217 yalnızca bir kez ölçüldü. Kullanılan laboratuvar yöntemleri ve eşik değerleri aynı değildi. Tahmin gücü APOE4 taşıyanlarda daha belirgindi. Etnik gruplar arasında klinik öngörü gücü bakımından bazı farklılıklar görüldü. APOE, Alzheimer riskini etkileyen genetik yapının yalnızca bir parçasıdır.
Bu nedenle p-tau217 sonucunu tek başına "Alzheimer var", APOE4 sonucunu ise "Alzheimer olacağım" şeklinde yorumlamak ciddi bir hatadır. Hayır! Hiçbir unutkanlık yakınması olmayan, bilişsel testleri normal, aile öyküsü bulunmayan kişi- lerin yalnızca merak nedeniyle p-tau217 ve APOE testi yaptırmaları doğru değildir. Çünkü henüz bilişsel olarak tamamen sağlıklı kişilere verilmek üzere onaylanmış koruyucu bir antikor tedavisi bulunmuyor. Üstelik APOE testi sıradan bir kolesterol testi değildir. Sonucu yalnızca kişiyi değil, çocuklarını ve kardeşlerini de ilgilendirebilir. Bana göre geleceğin Alzheimer değerlendirmesi tek bir kan değerinden oluşmayacak.
OSMAN HOCA BU TESTLERİ KİMLERE ÖNERİYOR? Bu testleri herkese değil, doğru kişiye, doğru zamanda ve doğru uzmanlık ekibiyle öneriyorum. Özellikle şu gruplarda değerlendirme düşünülebilir: İlerleyici unutkanlık, kelime bulma güçlüğü veya yön kaybı yaşayanlar. Hafif bilişsel bozukluk saptananlar. Bilişsel testlerinde önceki yıllara göre belirgin gerileme görülenler. Ailesinde birden fazla Alzheimer vakası bulunanlar. Ailesinde erken yaşta başlayan Alzheimer öyküsü olanlar. Beyin görüntülemesi veya diğer biyobelirteçleri şüpheli bulunanlar. Alzheimer tanısı ile başka demans türleri arasında ayrım yapılması gerekenler. Alzheimer riski tek bir testle öğrenilecek: Risk varsa belirtiler ne zaman başlayabilir? Uygun klinik araştırmalara katılması planlanan kişiler p-tau217, bu kişilerde Alzheimer biyolojisinin bulunup bulunmadığını anlamaya yardımcı olabilir. APOE testi ise ancak sonucu klinik kararı gerçekten değiştirecekse, kişinin bilgilendirilmiş onayı alınarak ve mümkünse genetik danışmanlıkla yapılmalıdır.
Bu araştırma Alzheimer'ı kesin olarak öngören bir kehanet testi sunmuyor. Fakat tıbbı "Hastalık var mı?" sorusundan "Hastalık ne zaman klinik hale gelebilir?" sorusuna taşıyor. Bu, Check-Forward tıbbının tam merkezindeki değişimdir. APOE kader değildir. p-tau217 de tek başına teşhis değildir. Doğru yaklaşım; korkuya kapılmak değil, bilişsel kapasiteyi düzenli izlemek, damar ve metabolizma sağlığını korumak, iyi uyumak, hareket etmek, işitmeyi ihmal etmemek ve gerektiğinde bütün verileri uzman bir ekiple birlikte değerlendirmektir. Alzheimer riskini bilmek önemlidir. Fakat asıl büyük dönüşüm, o riskin saatini doğru okuyabilmek olacaktır.
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