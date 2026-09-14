Bu araştırma çok ses getirecek: Alzheimer riski tek bir testle öğrenilecek!

Çok geç başlatırsanız korunabilecek beyin dokusunun bir bölümü kaybedilmiş olabilir. İşte p-tau217 ile APOE bilgisinin birlikteliği, gelecekte bu "tedavi penceresini" belirlememize yardımcı olabilir. Kimin riskli olduğunu bilmek yetmeyecek. Riskin ne kadar yakın olduğunu da anlamamız gerekecek. Hayır! Bu araştırma hiçbir kişiye "Üç yıl sonra Alzheimer olacaksınız" demiyor. Çalışmadaki sonuçlar, geniş topluluklardan elde edilen olasılıksal tahminlerdir. Üstelik araştırmada "bilişsel bozulma" başlığı altında hafif bilişsel bozukluk ve demans birlikte değerlendirildi. Çalışmanın başka sınırları da var: Çoğu katılımcıda p-tau217 yalnızca bir kez ölçüldü. Kullanılan laboratuvar yöntemleri ve eşik değerleri aynı değildi. Tahmin gücü APOE4 taşıyanlarda daha belirgindi. Etnik gruplar arasında klinik öngörü gücü bakımından bazı farklılıklar görüldü. APOE, Alzheimer riskini etkileyen genetik yapının yalnızca bir parçasıdır.