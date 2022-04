VİVOV23 5G Türkiye’de İlk Olan Özellikleri ile Çıtayı Yükseltiyor!

Akıllı telefon sektöründe birçok ilki gerçekleştirerek adını tarihe yazdıran vivo, V serisi ailesine katılan yeni modeliyle yine fark yaratan işlere imza atmaya devam ediyor. vivo V23 5G, Türkiye’de ilk olan renk değiştirebilen arka cam yüzeyi ve 50 MP geniş açılı otomatik odaklama özellikli çift ön kamerasıyla tüketiciyle buluşuyor.

Tarz Sahibi Tasarım

Mükemmelliğin tanımını yeniden yazan tasarıma sahip olan V23 5G, 179 gramlık ağrılığı ve 7.39 mm’lik ultra ince çerçevesi ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Tek parça metal düz çerçeve gücünü havacılıkta kullanılan birinci sınıf alüminyumdan alıyor.

Güneşin yaydığı parlaklıkla yarışabilecek ekran parlaklığına sahip, 2400x1080 piksel 6.4 inç full HD+ çözünürlüklü ve 90 Hz yenileme hızına sahip Amoled ekranı ise güneşi avucunuzun içine taşıyor.

Türkiye’de ilk renk değiştiren cam arka yüzey tasarımına sahip vivo V23 5G, güneş ışınlarıyla ve diğer UV ışını kaynaklarına maruz bırakıldığında anında renk değiştirip yepyeni bir tasarıma bürünüyor. Bu özellik yaratıcılığınızla birleştiğinde telefonunuzu soyut bir sanat eserine çevirirken aynı zamanda kademeli olarak renk değiştirmesiyle de canlı bir sanat gösterisi haline getiriyor. Doğanın ilham veren tonları kullanılarak geliştirilen renk değiştirme özelliğine sahip arka cam yüzeyi ile bu son derece şık görünümünün yanı sıra, arka yüzeyinde kullanılan Fluorite AG teknolojisiyle çeşitli aydınlatma koşullarında sizlere daha az yansıma sunarak pürüzsüz bir kullanıcı deneyimi oluşturuyor. Şık görünümü, sıcak ve rahatlatıcı tonlardan soğuk ve keskin tonlara kadar değişen renk tonları ruh halinizdeki değişimleri yansıtıyor.

Hayran Bırakan Selfieler, Portreler ve Geniş Açılı Çekimler

Kamera denildiğinde akıllara gelecek tek isim olma gücüne de sahip bu telefon, 5 güçlü kamera setinden oluşmasıyla rakip tanımıyor.

vivo V23 5G’de, Türkiye’de yine bir ilk olan 50MP geniş açılı çift ön kamera yer alıyor.50 MP otomatik odaklanabilen ön kamera, 8MP süper geniş açılı ikinci bir ön kamera kombinasyonuyla, hem muhteşem net fotoğraf çekebilir hem de ön kamerada bile süper geniş görüntüler yakalayabilirsiniz. Böylece herkesi bir grup selfie fotoğrafına dahil edememenin sıkıntısına da son verebilirsiniz.

Buna ek olarak vivo V23’e selfie deneyiminizi bir üst seviyeye çıkarmak için çift tonlu selfie ışıkları bulunuyor. Ortam ne kadar karanlık olursa olsun çift tonlu selfie spot ışığı sayesinde düşük ışıklı ortamda bile harika selfielere imkan sağlıyor. Çift Tonlu Spot Işığı, profesyonel bir fotoğrafçının ışık asistanı gibi özenle çalışıyor, özelleştirilebilir JNV sensörü rengin derecesini soğuktan sıcağa doğru manzara ile eşleştiriyor ve portrenizin her kısmının parlak ve gerçekçi olmasını sağlıyor. Bu sayede kendinize has tüm özelliklerinizin korunduğu, her detayı içeren ve renklerin muhteşem bir dengede olduğu selfielerle en iyi halinizi yakalayabiliyorsunuz. Aynı zamanda Yeni Doğal Portre özelliği sayesinde, yapay zeka algoritmalarıyla isteğe bağlı yüz güzelleştirmemodülleri ile çok çeşitli selfiedüzenlemeleri yapabilirsiniz.

64MP ana arka kamera, iyi bir ışık hassasiyetine sahip olmasını sağlayan f/1.89 diyafram açıklığı ile donatılmış biçimde kullanıcılarına sunuluyor. Ana kameraya eşlik eden 120 derecelik görüş alanına sahip 8MP süper geniş açılı kamera ve 2MP makro kamera ile fotoğraf sözlüğünde yer alan imkânsız kelimesi tarih oluyor. Bu eksiksiz set, geniş doğal manzaralardan her zaman görünmeyen küçük dünyalara kadar her çeşit çekimi yapabilmenize fırsat tanıyor.

Hem yüzünüzdeki ışık hem de gecenin renklerini 4K mükemmelliğinde

Tüm bu eşsiz kamera özelliklerini 4K video çekebilme yeteneği ile taçlandırılan V23 5G ile kendinizi video çekerken eğlenmekten alıkoyamayacaksınız! Fotoğraflarda olduğu gibi 4K selfie videolarınızda da geliştirilen filtreler mükemmel portreler yaratmanıza imkân sunuyor.Aynı zamanda yüzlere ve tüm objelere mükemmel dokunuşlar yapabilme seçeneği sağlayan AI Face Beauty modu da artık videolarınızda daha fazla düzenleme esnekliğine sahip olabileceğiniz anlamına geliyor.

V23 5G, güncellenen Dual View Video özelliği ileön ve arka kamerayı aynı anda kullanma imkânı sunarakyaratıcılık kapılarınızı aralıyor ve hikayelerinizdeki sınırları kaldırıyor.

Düşük ışık söz konusu olduğunda telefon kameraları çok gelişmiş olsa da bu özelliği video çekimine taşımayı başaran isim yine vivo oluyor.Hem ön hem arka kamerada bulunan 4K video gece modu özelliği sayesinde karanlık bir ortamda artık hiçbir detay eskisi kadar etkisiz olmayacak!

Hızıyla Oyun Tutkunlarına Nefesini Kesiyor

90 Hz yenileme hızına sahip ekranı, genişletilmiş RAM 2.0 teknolojisi, 7 Katmanlı Sıvı Soğutma Sistemi ve optimum oyun deneyimi için Ultra Oyun Modu ile süper akıcı performans sunan yeni V23 5G, mobil oyunlarda tozu dumana katıyor. Aynı zamanda 12 GB RAM’e ek olarak, artı 4 GB Genişletilmiş RAM teknolojisi ile rakipleriyle performans adına yarışıyor.Bununla birlikte MediaTek Dimensity 920 sayesinde mobil eğlence artık daha heyecanlı ve kesintisiz bir hale bürünüyor.

V23 5G, 4200 mAh’lik büyük pili ile gün boyu her anınızı kesintisiz bir şekilde yaşamanızı sağlayarak size yarı yolda bırakmıyor. 44W hızlı şarj desteği ile de 30 dakika içerisinde %1’den %68’e kadar şarj edebiliyor.

Mükemmel Kullanıcı Deneyimi

V23 5G, akıllı telefon sektöründeki tüm kullanım alanlarında en üste seviye performansa imza atmak için yepyeni bir donanım ile geliyor.

vivo, diğer ürünlerinde olduğu gibi V23 5G’de de mümkün olan en iyi mobil deneyimini sizlere sunarak ihtiyaçlarınızı karşılamaya devam ediyor. Funtouch OS 12, işlevsellik ve kullanıcı deneyimi arasında en iyi dengeyi sağlayarak bireysel ihtiyaçlara daha iyi hitap eden ince ayarlarıyla kullanıcıları karşılıyor. Kullanıcıların deneyimlerini basitleştirirken aynı anda daha estetik hale getiren iki yeni Widget’e sahip oluşuyla dikkat çekiyor.

Klasikten vazgeçemeyenler için Yıldız Tozu Işıltısı ve renk değiştiren özel cam yüzeye sahip Gün Işıltısı renk seçenekleri ile tüketicilerle buluşan tarzın güçlü simgesi V23 5G 13.999 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla tüketicilere sunuluyor.

vivo’dan Kaçırılmayacak Ön Lansman Kampanyası

Heyecanla beklenen vivoV23 5G, 12 – 20 Nisan 2022 tarihleri arasında sadece Hepsiburada’daözel sürprizleriyle tüketicilerle buluşuyor. Ön satış kampanyası ile Hepsiburada’dan yapılacak vivo V23 5G alışverişlerinde vivo TWS ANC Kablosuz Kulaklık hediyesitüm vivo severleri bekliyor.

Vivo V23 5G, 20 Nisan itibariyle de tüm yetkili online satış kanalları, operatörler ve teknoloji mağazalarında satışa çıkıyor.