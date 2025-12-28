  • İSTANBUL
Dünya Esed üyeleri, Suriye’ye gizlice sızarken enselendi: Baas rejimi durmuyor
Dünya

Esed üyeleri, Suriye’ye gizlice sızarken enselendi: Baas rejimi durmuyor

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Esed üyeleri, Suriye’ye gizlice sızarken enselendi: Baas rejimi durmuyor

Suriye’deki devrimden sonra İran, Irak, Lübnan ve Rusya gibi ülkelere kaçan Baas rejiminin üyeleri Şam’daki Ahmed Şara yönetiminin ülkeye getirdiği huzurdan rahatsız....

Suriye’deki devrimden sonra İran, Irak, Lübnan ve Rusya gibi ülkelere kaçan Baas rejiminin üyeleri Şam’daki Ahmed Şara yönetiminin ülkeye getirdiği huzurdan rahatsız....

Bulundukları yerlerden Suriye’yi karıştırmak için hazırlıklar yaptıkları bilinen Esed rejiminin bazı üyeleri önceki gün gizlice Suriye’ye sızmaya çalışırken güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Suriye Arap Haber Ajansı’nın (SANA) haberine göre, Suriye sınır muhafızları Tartus kırsalında Suriye topraklarına yasa dışı yollarla girmeye çalışan 5 kişiyi gözaltına aldı. Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi yaptığı açıklamada, “gözaltına alınanlarla ilgili ilk soruşturmalar, bazılarının eski rejimin unsurları olduğunu gösterdi” diyerek, “gerekli soruşturma ve işlemlerin tamamlanması için yetkili makamlara teslim edileceklerini” belirtti.

Ajans, bu operasyonun “vatan güvenliğinin ve topraklarının emniyetinin korunmasını sağlamak amacıyla, ordunun sınırları koruma ve her türlü yasadışı sızma girişimini önleme yönündeki devam eden çabaları çerçevesinde” gerçekleştirildiğini belirtti.

Öte yandan Suriye İçişleri Bakanlığı, Dera ilinde İç Güvenlik Komutanlığı’nın yürüttüğü operasyon sonucu İmad Muhammed Ebu Zureyk adlı kişinin ciddi suçlar işlemek hazırlık yaparken tutuklandığını açıkladı. Kişinin cephaneliğe sahip olması dikkat çekti.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Dikenli yol.

Dostlar Eset kalıntıları şara iktidarından rahatsızlık mutlak duyuyorlardır. Fakat karşılık verme konusu tamamen yıllardır birlikte Suriyelilerin bölmeye çalışan ortakları abdisrail, Rusya, İran,İngiltere ve AB huzursuzluklarını bu Eset rejimi askerlerini kullanarak kaldıkları yerden devam etmeye çalışıyorlar. Suriye yönetimi+ Suriye halkı şer odaklara karşı top yükün birleşmeden devletin yanında durmadan Suriye huzur bulamaz.
