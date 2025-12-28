  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Hiç şaşırmayacaksınız! Ukrayna’nın hortumcusu bakın nerede ortaya çıktı

Talat Atilla merak edilen o soruyu sordu, Prof. Ahmet Nezih Kök net şekilde cevapladı: Adli Tıp'taki uyuşturucu testinde yanlış pozitif rapor çıkar mı?

İran Cumhurbaşkanı Kur’an ayetiyle ülkesini eleştirdi: Halk geçim sıkıntısı çekerken ülke yönetemem!

Barlar sokağı ablukaya alındı! Tam 428 kişi sorgulandı

Gece saatlerinde tepelerine binildi! Uyuşturucu baskınında neler ele geçirildi neler

Başörtülünün elini bırakıp ısrarla tutmadı! Gülben Ergen’den cevap var izah yok

CHP’den Noel hediyesi! 31 Aralık’ta sular kesilmeyecek

Sanat ve Gece Hayatına Narko-Pençe! 34 Gece Kulübüne baskın Veyis Ateş de gözaltında

Yaparsa CHP yapar! Sabah saatlerinde su kuyrukları

52 yıl önce ölen İnönü’den Lozan itirafları
Gündem Güllü’nün otopsi raporu tamamlandı! Prof. Kök detayları açıkladı
Gündem

Güllü’nün otopsi raporu tamamlandı! Prof. Kök detayları açıkladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, şarkıcı Güllü'nün otopsi raporuna dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Şarkıcı Güllü (Gül Tut)’nun 26 Eylül’de Yalova Çınarcık’taki 5. kat penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma, ölüm biçiminin “kadraj dışı bir olay” olup olmadığı tartışmasını sürdürürken yeni iddialar gündeme geldi; bazı tanıklar olay gecesi evde yaşananlara dair çelişkili ifadeler verirken kızının annesini öldürdüğüne dair ciddi suçlamalar ve sosyal medya iddiaları ortaya atıldı, soruşturma kapsamında tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşının uyuşturucu testlerinin negatif çıkması sonrası dosya hâlen inceleniyor ve kamuoyunda “itildi mi kazayla mı düştü” tartışması bitmedi.

 

Otopsi raporu tamamlandı

Gül Tut’un 26 Eylül'de Yalova’daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada bilirkişi raporu ve otopsi raporu tamamlandı. Güllü'nün otopsi raporuyla ilgili Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök'ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

tv100'de Talat Atilla'nın sunduğu programa konuk olan Kök, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Atilla'nın "Alttan ittirilmesi gerekir. Teori mi yoksa bilirkişinin kanaati mi" sözlerini hatırlatması üzerine Kök, "Rapor kanaat. Deliller mahkeme aşamasında tartışılır. O deliller tartışma vasıtasında olayı aydınlatacak olarak kabul edilecek olursa esasa gerekçe teşkil eder." dedi.

 

Seda Sayan'dan Güllü itirafı: Geçmişte okul taksitlerini ödedim...
Seda Sayan'dan Güllü itirafı: Geçmişte okul taksitlerini ödedim...

Gündem

Seda Sayan'dan Güllü itirafı: Geçmişte okul taksitlerini ödedim...

Güllü’nün son feryadı yürek yaktı! Ünlü yapımcı Şahin Özer yıllar sonra o telefonun sırrını açıkladı
Güllü’nün son feryadı yürek yaktı! Ünlü yapımcı Şahin Özer yıllar sonra o telefonun sırrını açıkladı

Gündem

Güllü’nün son feryadı yürek yaktı! Ünlü yapımcı Şahin Özer yıllar sonra o telefonun sırrını açıkladı

Güllü’nün kızı cezaevinden konuştu: Aklanarak çıkacağım
Güllü’nün kızı cezaevinden konuştu: Aklanarak çıkacağım

Gündem

Güllü’nün kızı cezaevinden konuştu: Aklanarak çıkacağım

Cezaevinde dayak yiyen Güllü’nün kızı Silivri’ye nakledildi
Cezaevinde dayak yiyen Güllü’nün kızı Silivri’ye nakledildi

Gündem

Cezaevinde dayak yiyen Güllü’nün kızı Silivri’ye nakledildi

Şarkıcı Güllü soruşturmasında kritik rapor! Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in uyuşturucu test sonucu açıklandı
Şarkıcı Güllü soruşturmasında kritik rapor! Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in uyuşturucu test sonucu açıklandı

Aktüel

Şarkıcı Güllü soruşturmasında kritik rapor! Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in uyuşturucu test sonucu açıklandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23