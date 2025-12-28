Güllü’nün otopsi raporu tamamlandı! Prof. Kök detayları açıkladı

Şarkıcı Güllü (Gül Tut)’nun 26 Eylül’de Yalova Çınarcık’taki 5. kat penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma, ölüm biçiminin “kadraj dışı bir olay” olup olmadığı tartışmasını sürdürürken yeni iddialar gündeme geldi; bazı tanıklar olay gecesi evde yaşananlara dair çelişkili ifadeler verirken kızının annesini öldürdüğüne dair ciddi suçlamalar ve sosyal medya iddiaları ortaya atıldı, soruşturma kapsamında tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşının uyuşturucu testlerinin negatif çıkması sonrası dosya hâlen inceleniyor ve kamuoyunda “itildi mi kazayla mı düştü” tartışması bitmedi.

Otopsi raporu tamamlandı

Gül Tut’un 26 Eylül'de Yalova’daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada bilirkişi raporu ve otopsi raporu tamamlandı. Güllü'nün otopsi raporuyla ilgili Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök'ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

tv100'de Talat Atilla'nın sunduğu programa konuk olan Kök, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Atilla'nın "Alttan ittirilmesi gerekir. Teori mi yoksa bilirkişinin kanaati mi" sözlerini hatırlatması üzerine Kök, "Rapor kanaat. Deliller mahkeme aşamasında tartışılır. O deliller tartışma vasıtasında olayı aydınlatacak olarak kabul edilecek olursa esasa gerekçe teşkil eder." dedi.