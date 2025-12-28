  • İSTANBUL
Keşke yardımcını da götürseydin umreye Tanju! O da senin gibi alkolü bırakıp böyle rezil olmazdı
Gündem

Keşke yardımcını da götürseydin umreye Tanju! O da senin gibi alkolü bırakıp böyle rezil olmazdı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Alkolü bırakıp namaza başladığını söyledikten sonra miting havasında geçen umre ziyaretine imza atan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yardımcısı Süleyman Can, alkollü şekilde araç kullanırken kaza yaptı. Kaza sonrası kaçan ancak yakalanan Can, konuşmakta dahi güçlük çekerek vurduğu aracın sürücüsünden el öpmeye çalışarak şikayetçi olmamasını istediği anlarla rezil oldu.

İç savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan Suriyelilere yönelik ırkçı uygulamaları ile tepki çeken CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, alkolü bırakıp namaza başladığını açıklamış, neredeyse miting havasında geçen umre ziyaretinden döner dönmez de yılbaşı telaşına düşmüştü.

Özcan'ın yardımcısı Süleyman Can’ın alkollü şekilde kaza yaptığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Alkollü şekilde aracına çarpıp kaçtığı şahsın kendisini yakalaması üzerine Can’ın konuşmakta dahi güçlük çekerek el öpme karşılığında şikayetçi olmamasını istediği anlar, görenlere “Keşke Tanju Özcan umreye bunu da götürseydi. Böyle rezil hallere düşmezdi” dedirtti.

