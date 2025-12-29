  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Ölümle dansı ucuz atlattı! Şişli’de makas terörü bu kez alevlerle bitti

Piyango, bahis ve at yarışı neden haram? Ali Rıza Demircan Hoca yazdı!

Trump Kennedy’nin adını sildirip kendi adını yazdırdı! Tepkiler gecikmedi

Umrede hem Türk kadınına hem ümmete terbiyesizlik: Haram diyor bir de! Sanki Kur’an-ı Kerim’de ayet yazıyor

Özgür Özel, Cumhuriyet’e konuşmuştu! İletişim Başkanı Duran: Dile getirdiği ifadeler gerçeği yansıtmıyor

Milyonlarca lira kasada kalacak! Maliye tamam sıra belediyelerde

Fethiye’de Şampiyonlar Ligi final tarifesi: Galatasaray maçının bilet fiyatlarını duyanlar şaşkına dönüyor

İçki satan markete ayyaş kadın baskını! Alkol içmek çağdaşlıksa ya bu ne?

Bomba iddia: Türkiye-Ermenistan sınırı 32 yıl sonra açılıyor!

ABD’nin saldırısında derin şüphe: Önce terörle karıştır sonra müdahale et
Yerel Husumetlisini görür görmez tetiği çekti
Yerel

Husumetlisini görür görmez tetiği çekti

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Husumetlisini görür görmez tetiği çekti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şahıs, yolda gördüğü husumetlisini silahla yaraladı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Murat Caddesinde meydana geldi. Erdinç Ç., yolda yürüdüğü sırada karşılaştığı husumetlisi Selim C. ile karşılaştı. Taraflar arasından çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Erdinç Ç., elindeki tabancayla Selim C.'yi sol bacağından vurarak yaraladı. Şüpheli yaya olarak kaçarken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaçan şüpheli Erdinç Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Rusya'dan geçici ateşkes önerisine ret: Temel nedenler çözülmeden silahlar susmayacak
Rusya'dan geçici ateşkes önerisine ret: Temel nedenler çözülmeden silahlar susmayacak

Dünya

Rusya'dan geçici ateşkes önerisine ret: Temel nedenler çözülmeden silahlar susmayacak

Dürzilere maaş da bağladı! İsrail böyle silahlandırdı
Dürzilere maaş da bağladı! İsrail böyle silahlandırdı

Gündem

Dürzilere maaş da bağladı! İsrail böyle silahlandırdı

Sözde müttefikimiz Amerika’nın alçaklığı: YPG’ye 4 uçak dolusu füze ve ağır silahla koruma desteği
Sözde müttefikimiz Amerika’nın alçaklığı: YPG’ye 4 uçak dolusu füze ve ağır silahla koruma desteği

Dünya

Sözde müttefikimiz Amerika’nın alçaklığı: YPG’ye 4 uçak dolusu füze ve ağır silahla koruma desteği

Tokat’ta silahlar konuştu! 2 kişi hayatını kaybetti
Tokat’ta silahlar konuştu! 2 kişi hayatını kaybetti

Yerel

Tokat’ta silahlar konuştu! 2 kişi hayatını kaybetti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23