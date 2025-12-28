Kredi kartı para puanları için kritik uyarı: 31 Aralık’tan sonra silinebilir

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü, kredi kartları ve sadakat kartlarında biriken para puanların 31 Aralık itibarıyla geçerliliğini yitirebileceğine dikkat çekti. Güllü, tüketicilerin herhangi bir uyarı almadan puanlarının silinmesinin hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Puanlar kazanılmış hak sayılıyor

Kredi kartları ve sadakat kartlarının; market, akaryakıt, giyim ve ulaşım gibi birçok alanda tüketimi teşvik etmek amacıyla sunulduğunu hatırlatan Güllü, bu kartlar üzerinden kazanılan para puanların tüketici açısından kazanılmış hak niteliği taşıdığını söyledi. Ödül ve indirimler sayesinde tüketiciler için cazip hale gelen bu sistemlerde, puanların keyfi şekilde silinmesinin yasal dayanağı bulunmadığını belirtti.

Bilgilendirme yoksa silme işlemi hukuka aykırı

Bazı firmaların kısa mesaj ya da e-posta yoluyla bilgilendirme yaptığını ancak pek çok şirketin bu uyarıyı tüketicilere iletmediğini ifade eden Güllü, şu değerlendirmede bulundu:

“Borçlar Kanunu’na göre alacakla ilgili haklar 10 yıl boyunca geçerlidir. Kampanya başlangıcında açıkça ilan edilmemişse ya da önceden tüketiciye net bir süre bildirilmemişse para puanların tek taraflı olarak silinmesi hukuka aykırıdır.”

Puanlar 10 yıl boyunca kullanılabilir

Sadakat kartlarında biriken para puanların 10 yıl boyunca geçerli olduğunu belirten Güllü, tüketicilerin mağduriyet yaşamamak adına kartlarındaki puanları yılın son gününü beklemeden kontrol etmeleri ve ihtiyaçları doğrultusunda kullanmaları gerektiğini söyledi.

Bilgilendirme yapılmadan silinen para puanlar için tüketicilerin, 2025 yılı itibarıyla 149 bin liraya kadar olan tutarlar için tüketici hakem heyetlerine ücretsiz başvuruda bulunabileceği de hatırlatıldı.