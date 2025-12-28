  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Terörist Netanyahu’nun sır küpü patlatıldı! Utanç verici ahlaksızlıklar, şantaj, rüşvet…
Dünya

Terörist Netanyahu’nun sır küpü patlatıldı! Utanç verici ahlaksızlıklar, şantaj, rüşvet…

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Terörist Netanyahu’nun sır küpü patlatıldı! Utanç verici ahlaksızlıklar, şantaj, rüşvet…

İran bağlantılı "Hanzala" adlı hacker grubu, İsrail Başbakanı terörist Netanyahu’nun sırdaşı ve Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman’ın telefonunu ele geçirdiğini duyurdu. "Her şey elimizde" diyen grup; şantaj, rüşvet ve gizli anlaşmalara dair belgeleri sızdırmakla tehdit ettiği belirtildi.

İsrail siyasetinin kalbi, siber dünyadan gelen dev bir sızıntı iddiasıyla sarsılıyor. İran merkezli faaliyet yürüten "Hanzala" (Handala) isimli hacker grubu, terörist Netanyahu’nun en yakınındaki isim olan Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman’ın cep telefonuna sızdığını açıkladı. "Bibi Gate" (Bibi Kapısı) olarak adlandırılan operasyonla, Braverman’ın rehberinden şifreli yazışmalarına kadar 110 sayfalık veri paketinin ele geçirildiği öne sürüldü. Netanyahu’nun "sır küpü" olarak bilinen Braverman’ın hedef alınması, İsrail devlet mekanizmasının en mahrem bilgilerinin sızdırılması endişesini de beraberinde getirdi.

Söz konusu iddia, "Hanzala"nın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından duyuruldu.

Paylaşımda, "Bibi Gate" olarak isimlendirilen siber saldırıyla Braverman'ın telefon rehberinin 110 sayfasının ele geçirildiği ifade edildi.

Netanyahu'nun güvenlik ekibindeki kişilerin bilgilerine de ulaşıldığı öne sürülen paylaşımda, "Her şey elimizde. Şifreli sohbetler, gizli anlaşmalar, utanç verici ahlaki ve mali kaçamaklar, güç istismarı, şantaj, rüşvetler. Yıllarca, Hanzala'nın aranızda olmadığını düşünerek kendi küçük dansınızı yaptınız. Ama biz her seferinde odadaydık." ifadeleri kullanıldı.

Netanyahu'nun perde arkasındaki sırlarının bekçisi olarak bilinen Özel Kalem Müdürü Braverman'ın, kabineye ait mesajların ve gizli dosyaların merkezinde yer aldığı biliniyor.

İran bağlantılı hacker grubu Hanzala, geçtiğimiz günlerde eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in telefonunu hacklediğini duyurmuştu.

Bennett, telefonunun hacklendiği iddiasını reddederken, siber korsanların Telegram hesabına sızdığını doğrulamıştı.

Eski Başbakan Bennett'in, İsrail'de gelecek yıl yapılması planlanan seçimlerde mevcut Başbakan Netanyahu'nun en güçlü rakiplerinden biri olacağı belirtiliyor.

Netanyahu, ordunun sesini kesecek
Netanyahu, ordunun sesini kesecek

Dünya

Netanyahu, ordunun sesini kesecek

Siyonistlerden Netanyahu’ya ABD Başkanı'nı ikna et çıkışı! Trump’a ilhak baskısı
Siyonistlerden Netanyahu’ya ABD Başkanı'nı ikna et çıkışı! Trump’a ilhak baskısı

Aktüel

Siyonistlerden Netanyahu’ya ABD Başkanı'nı ikna et çıkışı! Trump’a ilhak baskısı

İletişim Başkanı Duran'dan katil Netanyahu'ya tepki
İletişim Başkanı Duran'dan katil Netanyahu'ya tepki

Gündem

İletişim Başkanı Duran'dan katil Netanyahu'ya tepki

Netanyahu alçağından 'Kemalist kalın, Osmanlı'ya özenmeyin' tehdidi!
Netanyahu alçağından 'Kemalist kalın, Osmanlı'ya özenmeyin' tehdidi!

Gündem

Netanyahu alçağından 'Kemalist kalın, Osmanlı'ya özenmeyin' tehdidi!

Boş teneke diplomasi! Netanyahu’nun tıngırtısına Ankara’dan tokat gibi karşılık
Boş teneke diplomasi! Netanyahu’nun tıngırtısına Ankara’dan tokat gibi karşılık

Gündem

Boş teneke diplomasi! Netanyahu’nun tıngırtısına Ankara’dan tokat gibi karşılık

Teröristbaşı Netanyahu ve Trump… 2 yapay zeka ile alçakların buluşması
Teröristbaşı Netanyahu ve Trump… 2 yapay zeka ile alçakların buluşması

Sosyal Medya

Teröristbaşı Netanyahu ve Trump… 2 yapay zeka ile alçakların buluşması

Netanyahu'dan tarihi hamle: Savunma sanayii için 110 milyar dolarlık dev bütçe!
Netanyahu'dan tarihi hamle: Savunma sanayii için 110 milyar dolarlık dev bütçe!

Dünya

Netanyahu'dan tarihi hamle: Savunma sanayii için 110 milyar dolarlık dev bütçe!

‘Diktatör Netanyahu’nun askeri olduk’ Yunan gazeteci kazan kaldırdı
‘Diktatör Netanyahu’nun askeri olduk’ Yunan gazeteci kazan kaldırdı

Dünya

‘Diktatör Netanyahu’nun askeri olduk’ Yunan gazeteci kazan kaldırdı

Netanyahu neye uğradığını şaşırdı: Trump'ın ekibi desteği çekti!
Netanyahu neye uğradığını şaşırdı: Trump'ın ekibi desteği çekti!

Dünya

Netanyahu neye uğradığını şaşırdı: Trump'ın ekibi desteği çekti!

Dünya bu görüşmeye kilitlendi! Netanyahu ve Trump İran'a saldırmak için bir araya geliyor
Dünya bu görüşmeye kilitlendi! Netanyahu ve Trump İran'a saldırmak için bir araya geliyor

Gündem

Dünya bu görüşmeye kilitlendi! Netanyahu ve Trump İran'a saldırmak için bir araya geliyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23