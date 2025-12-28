  • İSTANBUL
Hamas yeni liderini seçmeye hazırlanıyor: Haniyye ve Sinvar sonrası...

Gazze’deki İslami direniş hareketi Hamas, yeni liderini yakında resmen belirleyecek...

Gazze’deki İslami direniş hareketi Hamas, yeni liderini yakında resmen belirleyecek...
Suudi Arabistan merkezli Asharq News kanalının bildirdiğine göre, Hamas yeni siyasi büro başkanını seçmek için iç seçimler yapmayı planlıyor. Aslında bu yılın başlarında yapılması planlanan seçim, Hamas’ın önceki siyasi büro başkanları İsmail Haniyye ve 7 Ekim operasyonunun beyni olan Yahya Sinvar’ın ölümlerinin ardından kurulan bir liderlik konseyi tarafından karara bağlandı. Asharq News’in haberine göre, geçiş dönemi liderlik konseyinin feshedilmesiyle sonuçlanacak olan seçimin yapılması kararı, Hamas’ın Gazze’deki geleceği ve bölgesel müttefiklerle ilişkileri konusunda konsey üyeleri arasında “çelişkili görüşlerin ortaya çıkması” nedeniyle zorunlu hale geldi.

Suudi haber kanalının bildirdiğine göre, Gazze Şeridi, Batı Yaka ve küresel Hamas operasyonlarını temsil eden yaklaşık 50 kişiden oluşan Hamas Şura Konseyi, seçim hazırlıklarına başladı ve oylamanın önümüzdeki birkaç gün veya hafta içinde gerçekleşeceği belirtildi.
Bu görev için yarışan iki aday, Hamas’ın baş müzakerecisi Halil el-Hayya ve Halid Meşal. Asharq’a göre, Hayya’nın Gazze Şeridi’ndeki popülaritesi ve Batı Yaka’daki Hamas operasyonlarındaki rolü nedeniyle kazanması bekleniyor.

Haber ajansının belirttiğine göre, Hayya’nın platformu, Hamas’ın stratejisinin mevcut statükosunu korumaya dayanıyor; bu strateji, “savaş sona erene ve İsrail ordusu tamamen çekilene kadar Gazze Şeridi’nde İsrail ile silahlı çatışmayı” içeriyor.

Öte yandan, Mashaal’ın ise Hamas’ı İran etkisinden uzaklaştırmaya, daha ılımlı Arap ülkeleriyle bağları güçlendirmeye ve İsrail ile Gazze arasındaki ateşkes görüşmelerine katılmaya dayalı bir yol izlemeye meyilli olduğu bildiriliyor.

Hayya ve Meşal, İsrail’in Eylül başında Doha’da düzenlediği başarısız suikast girişiminde hedef alınan üç Hamas liderinden ikisiydi.

 

