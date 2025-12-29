Göztepe'de hedef Magri

Sarı-kırmızılılar, Ligue 1’de Toulouse forması giyen 26 yaşındaki Kamerunlu futbolcu için devreye girdi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan forvet için kurmaylar resmi temasa başlayacak

Trendyol Süper Lig'de hem ikinci yarıdaki Avrupa hedefini tutturmak, hem de yeni sezon yapılanmasını gerçekleştirmek isteyen Göztepe'nin yeni adresi Fransa oldu. Göz- Göz'ün hücum hattını güçlendirmek adına Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse'ta forma giyen Frank Magri ile ilgilendiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki Kamerunlu santrforu transfer ederek forvet hattındaki eksikliği gidermeyi planladığı ifade edildi. Fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle dikkat çeken Kamerunlu golcünün, Göztepe teknik heyetinin transfer listesinde üst sıralarda yer aldığı belirtiliyor.

EMERSONN'DAN BİLGİ ALDI

Göztepe'nin, Magri'nin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını önemli bir avantaj olarak gördüğü ve bu durumu fırsata çevirerek oyuncu için resmi temaslara başlamaya hazırlandığı kaydedildi. Yönetimin, bonservis bedeli ödemeden transferi sonuçlandırmayı hedeflediği öğrenildi. Öte yandan Frank Magri'nin, daha önce Göztepe forması giyen Emersonn'dan kulüp, şehir ve taraftar yapısı hakkında bilgi aldığı ifade edildi. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Kamerunlu oyuncunun, Göztepe ihtimaline sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında yer aldı. Derin Akar'dan tarihi başarı Göztepe'nin yüzmedeki başarılı sporcusu, 100 metre karışıkta 1.03.13 ile onbir yıldır kırılamayan Türkiye rekorunu egale etti

GÖZTEPE, birçok branşta başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kulüp, sporcularının elde ettiği ulusal ve uluslararası başarılarla hem şehrin hem de Türkiye'nin yüzme ve diğer branşlardaki prestijini artırıyor. Göztepe Spor Kulübü sporcusu Derin Akar, Türkiye Sportif Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza atarak 11 yıldır kırılamayan Türkiye rekorunu egale etti.

YENİ REKORUN SAHİBİ OLDU

Antalya'da düzenlenen şampiyonada 100 metre karışık kategorisinde yarışan milli sporcu, sergilediği üstün performansla izleyenleri etkiledi. 19 yaşındaki genç sporcu Derin Akar, 1.03.13'lük derecesiyle rekorun yeni sahibi olarak şampiyonada zirveye çıktı. Eski rekor 1.03.53 ile Sezin Eligün'e aitti. Bu sonuç, hem kulübün altyapı başarısını hem de genç sporcuların ulusal arenada neler başarabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Genç yaşına rağmen elde ettiği bu önemli başarıyla dikkatleri üzerine çeken Derin Akar, önümüzdeki dönemde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda da Türkiye'yi temsil edecek. Göztepe Spor Kulübü yetkilileri, sporcuyu ve teknik ekibi tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Kulüp, altyapıdan yetişen sporculara verdiği önemle, gelecekte daha birçok rekor ve madalya beklediğini de duyurdu.

Süper Lig'in en genç takımı

SÜPER Lig'de sezonun ilk yarısının en genç takımı, 25,2 yaş ortalamasıyla Göztepe oldu. Ligde ilk devrenin tamamlanmasının ardından takımların yaş ortalamaları netlik kazandı. Buna göre en genç kadroya sahip ekip, 25,2'lik yaş ortalamasıyla Göztepe olarak öne çıktı. Transfer politikasında köklü bir değişime giden sarı-kırmızılılar, geleceğe yatırım yaparak genç ve potansiyelli futbolculara yönelmişti. Son iki sezonda yerli ve yabancı birçok genç oyuncuyu vitrine çıkaran Göztepe, bu sezon da düşük yaş ortalamasıyla dikkat çekti. Genç kadrosuyla dinamik bir oyun anlayışı benimseyen İzmir temsilcisi, uzun vadede sürdürülebilir başarı hedefliyor.